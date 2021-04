La fiancée de Jason Statham explique pourquoi elle a été attirée par lui et pourquoi l’acteur Hobbs et Shaw n’est pas ce à quoi vous vous attendez

À Hollywood, nous avons tendance à voir des acteurs et des actrices assumer des rôles similaires encore et encore. Une fois que quelqu’un montre une aptitude particulière pour un certain type de personnage, on lui propose à nouveau. Si un acteur a un film d’action réussi, préparez-vous à le voir dans une multitude de rôles d’action jouant des personnages similaires. Pour Jason Statham, cela signifie non seulement être un héros d’action (ou un méchant), mais aussi jouer des personnages assez intenses. Vous le voyez assez souvent pour qu’il soit facile de croire que la raison pour laquelle il est si bon dans ces rôles est parce que c’est lui que l’acteur est dans la vraie vie, mais ce n’est apparemment pas le cas, ce qui était tout aussi surprenant pour sa femme, l’actrice. et le mannequin Rosie Huntington-Whiteley.