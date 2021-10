La fiancée de Patrick Mahomes, Brittany Matthews, applaudit les fans critiquant ses tweets pendant le match des Chiefs

La fiancée de Patrick Mahomes, Brittany Matthews, n’était pas satisfaite des officiels lors du match des Kansas Chiefs dimanche et a également visé les fans qui l’ont critiquée. Lors du match des Chiefs contre les Bills de Buffalo, Matthews a partagé ses réflexions sur le match via Twitter et n’était pas satisfaite de l’arbitrage. À un moment donné du match, Matthews a écrit : « Les arbitres ne sont jamais en notre faveur. » Le joueur de 26 ans a envoyé un tweet de suivi qui disait « Jamais ». Matthews a doublé avec un autre tweet qui disait: « J’ai dit ce que j’ai dit. Vous êtes tous tellement en colère. »

Un fan de Cheifs a envoyé un message à Matthews sur Twitter, écrivant : « Fille. J’ai besoin que tu arrêtes. C’était mon équipe bien avant que Patrick ne soit là. un joueur. » Et c’est à ce moment-là que Matthews a envoyé son propre message au fan.

« De la manière la plus gentille possible… Tais-toi », a tweeté Matthews. Les Chiefs ont fini par perdre contre les Bills 38-20 et ont maintenant perdu trois matchs cette année. Depuis que Mahomes est devenu quart partant en 2018, les Chiefs n’ont pas perdu plus de quatre matchs en saison régulière. Après le match, Mahomes a parlé aux médias et a révélé ce qui doit se passer pour se remettre sur la bonne voie.

« Cela commence avec moi », a déclaré Mahomes, selon ESPN. « C’est quelque chose que je n’ai pas fait habituellement dans ma carrière, mais je dois réévaluer où j’en suis, quelles décisions je prends. « J’ai été un joueur plus fou en ce qui concerne les brouillages et les lancers. Mais dans ma carrière, je n’ai jamais été quelqu’un qui lance beaucoup d’interceptions. Je dois l’examiner maintenant, réévaluer ce que je fais et je dois le couper. » Parce que chaque équipe jouera 17 matchs de saison régulière, les Chiefs ont le temps de renverser la vapeur. Mais avec eux étant à la dernière place de l’AFC Ouest, ils ne peuvent pas continuer à faire les erreurs qui les ont mis dans un trou.

Les Chiefs sont une équipe marquée car ils ont représenté l’AFC au Super Bowl au cours des deux dernières saisons. Cela signifie que chaque équipe qu’ils affrontent cette année va leur donner tout ce qu’ils ont. Les Chiefs chercheront à se remettre sur les rails ce dimanche lorsqu’ils affronteront l’équipe de football de Washington.