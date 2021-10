La Fiat 500 est vendue en six versions : savez-vous comment les différencier ? | Moteur

Ce sont les six versions qui sont à vendre de la Fiat 500, et le prix de chacune d’entre elles. Quelques finitions qui peuvent également être choisies en carrosserie Cabrio.

Les Fiat 500, le véhicule utilitaire de la marque italienne, bien connu pour son design, ses versions et son passé, occupe le classement des modèles les plus vendus en Espagne en septembre. Le modèle s’est vendu à 2 177 unités, soit 155,22% de plus, à placer au-dessus d’os durs comme la Seat Arona ou la Peugeot 2008.

Et une partie de ce succès est due à ses versions. Quels sont les six versions qui sont à vendre dans la Fiat 500 ?

La Fiat 500 a des carrosseries et des puissances différentes, on retrouve dans la gamme la nouvelle Fiat 500 100 % électrique en plus de la hybride, dont nous allons parler. Cette dernière Fiat 500, qui coexiste avec la variante zéro émission, dispose de six versions très intéressantes qui combinent un contenu à bas prix avec une liste d’équipements très complète.

D’ailleurs, ces finitions sont également disponibles sur sa carrosserie 500C.

Fiat 500 Cult – 10 173 euros

Toutes les versions que vous verrez ci-dessous sont associées à une promotion, la finition étant Fiat 500 Culte le moins cher de tous. Comme éléments exceptionnels, il dispose de la climatisation manuelle, d’une radio AM / FM avec USB et DAB, d’un limiteur de vitesse et d’un assistant de pente.

De plus, il dispose de sièges spécifiques en tissu bleu avec le monogramme Fiat, d’un nouveau tableau de bord en techno bleu mat et d’un volant en techno-cuir avec commandes intégrées.

Fiat 500 Connect – 12 607 euros

Pour environ 12.600 euros vous disposez d’un Fiat 500 Connect avec, entre autres, un écran tactile de 7 pouces, Apple Carplay & Android Auto, un régulateur de vitesse et des antibrouillards avant.

La marque assure également qu’elle dispose d’intérieurs spécifiques avec des sièges « marquants » et un tableau de bord en argent mat, une version qui se démarque par sa connectivité.

Fiat 500 Dolcevita – 13 181 euros

Quelque chose de plus cher est le Fiat 500 Dolcevita, une version qui monte des jantes en alliage de 15 pouces, un toit ouvrant fixe avec un rideau et un volant multifonction.

Il dispose également de sièges spécifiques en tissu Matelassé sable blanc avec détails en techno-cuir, d’un toit ouvrant panoramique et de détails chromés avec le logo Dolcevita.

Fiat 500 Hé Google – 12 740 euros

Plus abordable que la Dolcevita et un peu plus chère que la version Connect est la Fiat 500 Hé Google.

Cette garniture comporte le logo « Hey Google » sur les passages de roue et le montant B personnalisé, le pack de bienvenue Hey Google avec Google Nest Hub, des jantes en alliage de 15 pouces et un écran tactile de 7 pouces avec Apple CarPlay et Android Auto.

Fiat 500 Sport – 14 042 euros

Les Fiat 500 Sport, l’un des plus axés sur l’extraction de la sportivité du véhicule utilitaire, il est équipé d’une climatisation automatique, de jantes en alliage diamant de 16 pouces, d’un ensemble extérieur Sport et d’un tableau de bord avec écran TFT de 7 pouces.

Son intérieur est moins tape-à-l’œil, même s’il prend davantage soin du caractère dynamique du modèle italien.

Fiat 500 (Rouge) – 14 001 euros

A un prix similaire le Fiat 500 (Rouge), une voiture qui a des jantes en alliage de 15 pouces, un toit ouvrant fixe avec un rideau, un volant multifonction et un kit Red Edition. Cette voiture se distingue également par ses nouveaux sièges recouverts de tissu avec le monogramme Fiat en Seaqual Yarn avec logo spécifique.

Tous les prix que nous avons exposés ont un remise spéciale si vous financez avec FCA Espagne. La plupart sont disponibles jusqu’à la fin de l’année, même si certaines versions clôtureront leur promotion le 8 octobre. Le capital minimum financé doit être d’environ 9 800 euros.

Cet article a été publié dans Top Gear par Enrique León.