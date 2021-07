La FIBA ​​place l’Espagne comme deuxième candidate à l’or… après l’Australie !

in

20/07/2021 à 17h11 CEST

Sport.es

La FIBA ​​a publié une analyse sur le cheminement des 12 équipes nationales vers les Jeux Olympiques, qu’elle qualifie de “classement de puissance”. Dans celui-ci, placez Espagne en tant que deuxième candidat à la médaille d’or à Tokyo, seulement derrière & mldr; Australie. Les États-Unis obtiennent la troisième position.

Le rapport – qui prévient qu’il est subjectif – précise qu’il ne s’agit pas de prédictions mais une analyse basée exclusivement sur les résultats obtenus dans les matchs de préparation. Australie atteint la première position grâce notamment à sa victoire sur les Etats-Unis à Las Vegas, à laquelle il a ajouté autant de Argentine Oui Nigeria, ratant un deuxième test contre les États-Unis pour des raisons de santé.

L’équipe australienne regorge de talent et d’expérience sous la direction de Moulins à galettes, et il est dirigé par un nouvel entraîneur, Brian Goorjian, qui a déjà dirigé l’équipe il y a des années.

Espagne, deuxième

L’Espagne n’est que derrière les “aussies” dans ce classement. Ses quatre victoires lors des quatre premiers matches de préparation se démarquent – toutes avec des doubles victoires sur l’Iran et la France – et le rapport considère que lL’équipe nationale a « l’habitude de gagner & rdquor ;. L’Espagne est 2e au monde au classement officiel FIBA ​​en catégorie absolue et actuel champion du monde depuis l’inoubliable championnat de Chine 2019.

Après l’Espagne, la FIBA ​​place les Etats-Unis, fruit de ses deux défaites initiales contre le Nigeria et l’Australie: les mêmes défaites qu’ils avaient concédées, lors des matchs de préparation, au cours des 29 années précédentes & mldr; Les USA, oui, ont réagi en battant l’Argentine et l’Espagne.

Le Nigeria – qui a battu les États-Unis et l’Argentinea- et Slovénie –qui a le «facteur Doncic- sont les suivants, d’une relation que les hôtes et l’Iran ferment.

LE ‘POWER RANKING’ FIBA ​​:

1 Australie

2 ESPAGNE

3 États-Unis

4 Nigéria

5 Slovénie

6 France

7 Italie

8 Argentine

9 Allemagne

10 République tchèque

11 Japon

12 Iran