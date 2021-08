La fibre paie pour Telefónica : elle a gagné 131 millions en vendant les câbles en cuivre des anciennes connexions ADSL | Industrie

Le recyclage des câbles en cuivre suppose un revenu supplémentaire pour des entreprises comme Telefónica, les données auxquelles El País a eu accès indiquent qu’il aurait gagné 131 millions d’euros en vendant les composants de ces câbles.

Le passage de l’ADSL à la fibre est un événement apprécié par de nombreux utilisateurs. La possibilité d’avoir une meilleure vitesse Internet pour travailler, jouer ou consommer du contenu en streaming est presque essentielle dans les foyers aujourd’hui.

Mais, Que deviennent les câbles ADSL lorsqu’ils sont remplacés par de la fibre ? Peu de gens ont posé cette question, mais la vérité est que c’est une question intéressante. Dans la société d’aujourd’hui, tout ce dont on peut profiter est bien reçu.

Les câbles ADSL ne sont pas exempts de cette prémisse. La composition de ces câbles est, pour la plupart, en cuivre et ce métal a un prix plus que succulent. Des entreprises comme Telefónica ont des programmes de recyclage et de vente pour ce matériau.

En ayant un plan dans lequel la fibre atteint plus de foyers, les anciens câbles passent par un processus dans lequel leurs matériaux sont séparés puis vendus. Le vaste réseau de câbles a rendu la quantité de cuivre énorme.

La vente de ce matériel a conduit Telefónica à gagner 131 millions d’euros supplémentaires en 2020 uniquement grâce à la vente de matériel de son ancien réseau ADSL. La nouvelle ne surprend personne, car le cuivre a toujours été très apprécié.

Mais Il est curieux que, même en faisant quelque chose de bénéfique pour la planète comme le recyclage et la réutilisation, vous puissiez obtenir des avantages avec de telles sommes d’argent. La nouvelle a été révélée grâce à la publication d’El País.

La donnée dont on parle est que depuis 2016, 65 000 tonnes de cuivre ont été démantelées et, en plus, 7 140 tonnes d’autres types de déchets d’équipements électriques et électroniques. Telefónica continue de démanteler les centrales, donc le plus sûr est que ses bénéfices vont augmenter.