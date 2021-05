La fiction policière de Belfast Noir revit les troubles d’Irlande du Nord ⋆ .

En temps de guerre, quel est le rôle du législateur, gardien de l’ordre civil, dont la cause est la justice plutôt que la victoire et dont la carrière sont des criminels et non des combattants?

De telles questions résonnent de Gaza aux îles britanniques encore en suspens. Et ils remontent à la surface dans un genre de fiction relativement récent, et l’un de mes préférés: ce qu’on a parfois appelé «Belfast Noir». Adrian McKinty, Stuart Neville, Flynn Berry, Kelly Creighton et Sharon Dempsey – entre autres – écrivent des romans policiers dans le contexte de l’Irlande du Nord moderne. (McKinty et Neville ont co-édité une collection intitulée «Belfast Noir».)

Contrairement aux genres mystérieux plus ordonnés, le noir a tendance à opérer dans un univers moral trouble parcouru par un héros imparfait. L’histoire de l’Irlande du Nord la rend mûre pour le genre. Alors que les troubles ont pris fin avec l’accord du vendredi saint de 1998, les émeutes de Pâques de cette année ont démontré que les divisions sectaires, le Brexit et une récession économique paralysante se sont combinés pour rendre la paix à nouveau fragile. Alors que les six comtés d’Ulster observent leur centenaire ambivalent, leur fiction policière conduit les lecteurs à travers des rues où des tensions non résolues jettent des ombres froides et où la clarté est insaisissable.

«Northern Spy», une entrée récente de Berry (un Américain), se déroule dans le présent, mais les échos des Troubles – la guerre civile qui a duré deux décennies qui a coûté la vie à plus de 3 500 personnes – persistent. L’histoire se concentre sur Tessa, une jeune mère de Belfast qui découvre que sa sœur, Marian, peut être membre de l’Armée républicaine irlandaise (IRA). Lorsque Tessa est approchée par les autorités pour l’aider à faire entrer sa sœur, elle est obligée de choisir entre ses espoirs d’une paix permanente et sa loyauté envers sa famille et sa communauté. Elle doit également affronter son rôle de spectateur. «Peut-être que le problème, c’est moi», pense-t-elle, «et des gens comme moi, qui font obstacle à la rébellion, parce que je crois que cette version de la civilisation peut être améliorée.»

La question de savoir ce qui constitue la bonne chose imprègne une grande partie de Belfast Noir. Dans «Les fantômes de Belfast», le premier de la série Belfast de Neville, ceux qui ont servi l’IRA ou l’Ulster Defence Force (UDF) luttent pour réconcilier leur vie en temps de paix. Un ancien assassin de l’IRA est hanté par les fantômes de ceux qu’il a tués, qui exigent qu’il demande justice contre ceux qui ont donné les ordres.

De quelle autre manière existe-t-il pour expier les choses que vous avez faites en en parlant qui pourraient vous faire tuer? Et comment un détective peut-il, à son tour, faire son travail alors que personne ne veut parler? L’enquêteur noir est généralement un étranger, mais surtout en Irlande du Nord, où être ni pro-catholique ni pro-protestant (simplement pro-justice) n’est pas une option. Beaucoup de détectives du genre souffrent de toxicomanie, de dépression et de SSPT.

Adrian McKinty, dont le septième roman de Sean Duffy devrait être publié à l’automne, a créé un personnage dont le statut d’outsider est multiple: Duffy est membre de la Royal Ulster Constabulary (RUC) bien qu’il soit catholique; il vit dans un quartier protestant; sa tendance bohème suscite la suspicion. Chaque matin, il doit vérifier sous sa voiture des bombes. (De nombreux officiers de la RUC ont gardé leur travail caché pendant les troubles.)

Pourtant, malgré tous les dangers dans la rue, comme McKinty l’a souligné dans une interview, «le plus grand tueur de policiers à l’époque… était le suicide. Comme il l’a dit, «les femmes partaient toujours, l’alcool était toujours à portée de main et chaque flic avait une arme à feu.»

Ces conditions rendent la vie difficile, mais souvent une bonne histoire. Les Irlandais sont depuis longtemps réputés pour leur approche poétique de la vie, et alors que la fiction policière est souvent rejetée comme une formule, Belfast Noir est riche en écrits magnifiques sur un comportement horrible. McKinty ouvre “The Cold Cold Ground” – le premier roman de Duffy – à la suite de la mort de Bobby Sands suite à sa grève de la faim.

«L’émeute avait pris une beauté qui lui était propre maintenant», écrit McKinty. «Des arcs de feu d’essence sous le croissant de lune. Traceur cramoisi dans des paraboles mystiques. Phosphorescence des canons des pistolets à balles en plastique. Un hurlement lointain comme celui des hommes sous les ponts dans un bateau-prison torpillé. Le whoosh écarlate des Molotov se croisant avec des surfaces exigeantes. Des hélicoptères partout: leurs projecteurs se retrouvent comme des amants dans l’au-delà. Et tout cela à travers une lentille de pluie oléagineuse de Belfast.

Creighton, auteur de la série DI Harriet Sloane, voit le genre comme infiniment capable. «La grande fiction policière n’est pas qu’une question de formule», a-t-elle déclaré dans un courriel. «Cela ne vous dit pas comment penser. La fiction policière voit tout; les problèmes de société sont miniatures à travers les familles sur lesquelles nous écrivons.

Alors que McKinty et Neville se concentrent souvent sur la vie de la classe ouvrière, Creighton et Dempsey ajoutent le genre au mélange. «Je pense que les femmes comprennent la peur; on sait quoi [it] se sent comme menacé, se sentir surveillé », a déclaré Dempsey par e-mail. Cette peur a été exacerbée par le silence forcé. “[W]On nous a dit en grandissant: quoi que vous disiez, ne dites rien. C’était trop dangereux de parler.

Comme tant de fiction sur les événements traumatisants, Belfast Noir a mis des décennies à germer, à prendre du recul sur les troubles. Maintenant, il traite du phénomène universel du traumatisme générationnel. «Nous devons faire la lumière sur les torts du passé et nous pouvons maintenant, après un conflit, créer de nouveaux récits qui disent quelque chose sur la façon dont nous traitons encore les traumatismes du passé», a déclaré Dempsey.

Dans «Little Bird» de Dempsey, Declan travaille comme psychologue légiste, utilisant des principes scientifiques pour mettre de l’ordre et de l’objectivité dans ses enquêtes. Mais Declan ne peut jamais effacer sa subjectivité; une voiture piégée l’a laissé en permanence en fauteuil roulant. Son passé régit ses choix présents, colore son travail quotidien.

Pour aggraver les problèmes du détective, l’éthos gouvernant des Troubles était l’intimidation des témoins – ne rien dire – et les mauvaises habitudes sont mortelles. McKinty’s Duffy n’a pas encore vu un suspect poursuivi en justice. Un des détectives de Neville doit partir en fuite pour éviter les représailles; d’autres personnages fuient le pays après que leurs communautés se soient retournées contre eux.

Travaillant dans cette dynamique impossible, le détective extérieur est parfois obligé de travailler en dehors du système judiciaire, commettant des violences supplémentaires – ou utilisant des animosités sectaires comme un outil de justice justicière – et essayant de faire la paix avec lui. Lire ces livres, c’est se demander ce qui constitue une fin heureuse lorsque l’ordre ne peut être rétabli.

Il y a près de 3000 ans, Thucydide écrivait dans son Histoire de la guerre du Péloponnèse qu’il ne pouvait être question de justice dans un système dans lequel «les forts font ce qu’ils peuvent et les faibles souffrent ce qu’ils doivent». Tel est l’état des lieux à Belfast Noir, et cela fait du genre bien plus qu’un ensemble d’énigmes à résoudre. Sans justice, les moments eureka sonnent creux; trouver de vraies solutions signifie enfreindre la loi, accepter le bannissement de la communauté ou apprendre à vivre avec l’échec.

Les lecteurs qui entrent dans ce monde ont leurs propres défis: renoncez à l’attente du genre que le détective obtienne toujours son «homme». Au lieu de cela, mettez-vous à leur place, découvrez le monde tel qu’il était et demeure à bien des égards.

