La fiducie ouvre une nouvelle ère de financement participatif décentralisé avec des récompenses à haut rendement

Le financement participatif est devenu un moyen révolutionnaire pour les petites entreprises et les startups de lever des fonds pour développer leurs opérations et étendre leur portée. Cependant, la plupart de ces entreprises ne parviennent pas à attirer les montants de financement cibles en raison du manque de portée. D’autre part, de nombreux faux projets ont vu le jour pour arnaquer les gens via des sites ICO et de financement participatif. C’est là que Escrow Protocol, une plate-forme décentralisée de financement participatif DAO, entre en jeu pour changer le marché et offre un processus fiable à la fois pour les investisseurs et les sociétés de collecte de fonds.

Les ICO étaient également considérées comme assez révolutionnaires au début, mais plus de 85% des projets ont échoué et la recherche suggère que cela était principalement dû au fait que tous les fonds avaient été débloqués à l’avance, puis à une mauvaise gestion par le projet ou dans certains cas, cela avait tout simplement disparu. Escrow a une solution parfaite pour cela, au lieu de donner tous les fonds au projet à la fois, la plate-forme libère des fonds en fonction de l’achèvement des jalons. Cela garantit que l’argent des investisseurs ira à des projets qui promettent de tenir leurs promesses et ne feront pas faillite après avoir collecté des montants importants.

Le protocole d’entiercement fournit la sécurité tant attendue pour les nouveaux ICO avec un pari automatique astucieux qui maintient l’argent en circulation pour l’investisseur avisé d’aujourd’hui.

La plate-forme Escrow tire parti de la sécurité financière dans la gestion des fonds DeFi, en fournissant aux contrats intelligents des accords respectés pour le processus d’investissement à plusieurs niveaux de gouvernance.

Comment les fonds des investisseurs sont utilisés pour obtenir des rendements maximaux

La plateforme de financement participatif révolutionnaire d’Escrow Protocol intègre les meilleures pratiques du marché DeFi pour maximiser le retour sur investissement des investisseurs. Lorsqu’un investisseur investit de l’argent dans une entreprise, cela peut prendre de quelques mois à quelques années pour voir un flux de revenus provenant de cet investissement, même si l’entreprise parvient à rester à flot. Escrow comprend que la plupart des projets n’ont pas besoin de tout l’argent au départ, ils allouent donc un certain montant de fonds aux startups, tandis que les fonds restants sont alloués à des protocoles de culture de rendement stable pour générer une appréciation constante en attendant leur date d’expiration. Sur 1 an, le protocole pourrait générer entre 12% et 20% de fonds supplémentaires, dont jusqu’à 80% seront remboursés à l’investisseur.

La fiducie combine le financement participatif traditionnel avec la technologie blockchain et des contrats intelligents faciles à embaucher. Les projets de démarrage à la recherche de financement seront en mesure de fixer des jalons et des échéanciers de feuille de route en fonction de leur capacité réelle et d’objectifs de performance réalistes, établissant une base pour faire des promesses livrables. Ce modèle d’investissement permet aux investisseurs de s’exposer à des projets de démarrage tout en recevant des paiements d’intérêts sur des fonds communs de placement. Si le développement d’un projet particulier n’est pas satisfaisant, la communauté des investisseurs peut voter pour bloquer d’autres déblocages de fonds pour le projet. Cela permet aux investisseurs de garder le contrôle de leurs fonds et motive la startup à fournir des résultats de qualité en temps opportun.

Escrow s’efforce de se positionner pour devenir la norme en matière d’investissements sûrs pour les investisseurs particuliers et institutionnels, ouvrant les portes du nouveau monde numérique. Grâce aux nombreux avantages des technologies disponibles, nous pouvons mettre en œuvre des formes d’interaction financière sans précédent.

Principaux avantages de l’investissement par la confiance

Escrow est sur le point de révolutionner la façon dont le financement cryptographique a fonctionné jusqu’à présent et offre une gamme de services et d’opportunités de revenus. Certains des principaux avantages de l’utilisation de la plate-forme incluent,

Alors que les fonds sont détenus dans le protocole d’entiercement, les investisseurs perçoivent des intérêts auprès d’AI Fund Management en affectant les fonds communs de placement inutilisés aux protocoles de production de rendement. Utilisez NFT comme jetons d’accès pour stocker les accords contractuels sur les projets financés, générant une utilisation cohérente du réseau, réduisant constamment l’offre totale d’ENGAGEMENT avec l’utilisation de la plate-forme. Interface facile à utiliser, permettant aux utilisateurs actuels non cryptés de participer facilement. Participation de la communauté des investisseurs avec un pouvoir de vote relatif en matière d’investissement. Contrats d’investissement dédiés pour les investisseurs de haut niveau.

Les investisseurs dans la plate-forme peuvent augmenter la valeur comme suit,

Refus de confiance – Le jeton utilitaire de la plate-forme sera apprécié avec une utilisation accrue de l’écosystème en raison de la gravure de jetons. (tirage NFT, enveloppe)

La production agricole : les investisseurs gagneront passivement des intérêts sur les fonds d’investissement détenus en fiducie que le protocole parie sur les contrats YF stablecoin.

La vente de jetons ICO est facilitée sur BSC Binance Smart Chain. La plate-forme ESCROW PROTOCOL est une application inter-chaînes sur le réseau Polygon & Ethereum.

La société procède actuellement à des ventes privées de jetons au cours de 4 tours :

Tour de financement initiale – 33 333 333 FIDUCIE

Vendu à 0,00333 $ par jeton – Collecte de 111 000,00 $ (ÉPUISÉ)

Premier tour des investisseurs – 22 522 522 CONFIANCE

Vendu à 0,0200 $ le jeton – Collecte de 500 000,00 $

Investisseur Cycle 2 – Fiducie de 10 000 000

Vendu à 0,0500 $ le jeton – Collecte de 500 000,00 $

Ventes publiques ICO – 684 144 145 FIDUCIE

Vendu à 0,0500$ le jeton + une augmentation de prix de 0,01$ par tranche de 100 000$ levé.

