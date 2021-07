Selon le ministère des Affaires étrangères (MEA), à l’ordre du jour dans les trois pays outre la rencontre avec ses homologues, il fera également appel aux plus hauts dirigeants des trois pays. Pour renforcer la coopération bilatérale en matière de défense et de sécurité, le commerce et stimuler les investissements, le ministre d’État (MoS), ministère […] More