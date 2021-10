La fierté de suivre et d’honorer les pas de Cleber Santana

15/10/2021 à 8h00 CEST

Cleber Santana était l’une des 71 victimes de l’accident d’avion de Chapecoense, survenu en novembre 2016 dans les environs de Medellín. A 35 ans, l’ancien At. Madrid et Majorque était le capitaine d’une équipe modeste qui marquait l’histoire et qui allait disputer sa première finale continentale, celle de la Coupe d’Amérique du Sud, contre At. Nationale.

Cinq ans après le drame qui a choqué le monde, le ballon reste le fil conducteur de sa famille. Ses deux fils, Cleber Santana Junior, Clebinho pour sa famille, (aujourd’hui 19 ans) et Aroldo (16 ans) ont décidé de suivre les traces de leur père et commencer sa carrière de footballeur, fier de porter l’héritage d’un joueur qui a laissé sa marque partout où il est passé par son professionnalisme et son dévouement.

« Ce sont deux garçons qui, de leur plein gré, se battent pour réaliser leurs rêves, car personne ne les a jamais forcés ni exigés d’être des joueurs comme leur père l’avait été & rdquor ;, expliquer à SPORT sa mère Rosangela Loureiro.

Cleber Santana, en son temps à La Chapecoense, avec Clebinho et Aroldo

| Instagram

Clebinho est une attaquante ambidextre de 1,82 m, qui vient de signer son premier contrat professionnel avec le Sapucaiense, modeste club situé dans le sud du pays, dans l’état du Rio Grande do Sul, qui jouera la Copa Federación Gaucha. Vous avez choisi le numéro 88, le même que Cleber Santana Il a dirigé dans diverses équipes telles que Flamengo, Avaí ou Chapecoense.

DU NORD AU SUD DU BRÉSIL

A 3 800 km. au nord, son frère Aroldo s’entraîne quotidiennement au Retro FC, un club formateur de l’agglomération de Recife, né en 2016 d’un projet social pour les enfants défavorisés et qui dispose de deux centres de formation. Dans la région d’origine de sa famille et de ses grands-parents, le plus jeune des Santana, avec 1,84 m. grand, il grandit en jouant pivot central et défensif, qui sont les postes dans lesquels son père a débuté.

Ce sont des histoires parallèles, chacune avec ses raisons et ses motivations. De Clebinho, son père a fièrement dit que « C’était un joueur différent, né pour être un crack& rdquor;, comme se souvient sa mère. L’accident d’avion a été un coup dur. « On pouvait voir que le ballon lui faisait mal, il a quitté le football au point de ne même pas regarder les matchs & rdquor;, Expliquer Rosangela. Avec une aide psychologique, il a appris à regarder vers l’avenir et à se réconcilier avec le ballon. Désormais, après l’inactivité forcée par la pandémie, il s’apprête à décoller dans les champs gauchos.

Clebinho rend hommage à son père portant le numéro 88 à Sapucaiense

| Archives familiales

Quoi de Aroldo c’est génétiquement professionnel. C’est le « menino » brésilien typique qui est né pour et pour le football. « Dans son cas, je pense qu’il veut être footballeur pour honorer la mémoire de son père & rdquor;, explique Rosángela. Il a déjà joué à Sapé, dans la région intérieure de l’état de Paraíba, et “Il s’est littéralement enfui de la maison & rdquor;, comme le plaisante sa mère, de poursuivre sa formation à Recife, où il séjourne depuis le début de l’année après avoir rendu visite à ses grands-parents.

Clebinho et Aroldo ont l’intention d’écrire leur histoire de leur propre écriture. Ils ne sont pas seuls. D’anciens collègues de son père s’inquiètent à distance du déroulement de leur journée C’est le cas de Eduardo Teles, qui a joué pour Sport Recife ou pour l’ancien matelas Diego Costa, avec qui Cleber Santana a coïncidé dans At. Madrid et qui joue maintenant à At. Chef Mineiro du Brasileirao.