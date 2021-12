La fierté des loups met fin aux Mavericks sans Doncic

Les Timberwolves sont une franchise traditionnellement perdante. Il a atterri dans la NBA lors de l’extension de 1989 et n’a connu qu’une période de lumière relative depuis, avec Kevin Garnett comme le messie suprême de un projet qui a atteint la finale de la Conférence en 2004, avec 58 victoires, Sam Cassell, Latrell Sprewell et Flip Saunders sur le banc. C’était le joyau de la couronne pour la ville du Minnesota, ce septième match des demi-finales contre les Kings dans lequel Garnett est allé à 32 points et 21 rebonds. Une nuit historique pour une toute petite entité qui a définitivement mis fin aux tentatives de ring de ce projet de Sacramento et a fait exploser ses fans avec l’échec de Chris Webber du triple à forcer l’extension. Jusqu’à présent, les loups sont venus, après ce succès ont été plongés dans un tourbillon de résultats terribles et de mauvaises décisions sportives et structurelles qui ont fait couler la franchise, aliéné Garnett et sont entrés en collision avec les limites mêmes des petits marchés et aussi, bien sûr, des décisions horribles.

Désormais, la ville du Minnesota, avec peu de base sociale, une idiosyncrasie qui n’a rien à voir avec le basket et une série de saisons catastrophiques, tente d’émerger au milieu du coronavirus. La nouvelle vague dévaste la NBA et laisse de nombreuses équipes en proie à des pertes, ce qui donne des options à certains comme les Wolves, qui peuvent soudainement gagner presque n’importe quel match. L’équipe n’a disputé que quelques séries éliminatoires depuis le départ de Garnett, en 2018, avec Tom Thibodeau et toute la farce entre Jimmy Buttler et l’éthique de travail et la responsabilité professionnelle remises en question de Karl Anthony-Towns et Andrew Wiggins. Maintenant, avec Ryan Saunders viré face à l’avalanche de mauvais résultats, Chris Finch sur le banc et D’Angelo Russell comme partenaire de danse de Towns (Wiggins est sur les Warriors … et mieux pour lui), les Wolves font quelque chose comme une bonne saison. Et les résultats, petit à petit, commencent à arriver sur la base d’une certaine fierté et d’une détermination louable.

Une course de 25-17 dans un quatrième quart-temps d’une excellente attitude défensive a donné la victoire aux Wolves, qui ont récolté 24 points, 7 rebonds et 6 passes décisives de Towns. 22 par Russell (4 sur 7 en triple), 6 + 10 par Jarred Vanderbilt, 13 points par Malik Beasley, 10 de cette personne se sont malheureusement transformées en un personnage que Patrick Beverley représente, 12 de Jaden McDaniels et 16 de Jaylen Nowell. Jeu collectif, beaucoup de contribution de presque tout le monde et une quatrième victoire consécutive après les Blazers, Nuggets et Lakers, qui leur permet d’oublier cette précédente séquence de 5 défaites consécutives. Les Wolves occupent, avec 30 matchs disputés, la huitième place de la Conférence Ouest et justement devant les Mavericks, désormais relégués à la neuvième : 15-15 pour le premier et 14-15 pour les Texans. D’une manière ou d’une autre, une bonne nouvelle pour les Timberwolves, qui sont dans le vif du sujet malgré les pertes, par coronavirus ou non, ils en ont aussi été apprêtés. Contre Dallas, Anthony Edwards, Taurean Prince, Josh Okogie, McKinley Wright IV et Nathan Knight étaient absents. Pas mal.

Chez les Mavericks il y a aussi des blessés, mais tout est très compliqué sans le principal, celui de Luka Doncic. Quatrième match consécutif perdu par le franchise player Mavericks, avec deux victoires d’ouverture contre Thunder et Hornets, mais une logique imposée par la défaite des Lakers et, surtout, ceci contre les Loups. À la fin. 2-6 sans le Slovène, qui n’a pas de date de retour. Et en son absence, 28 points (4 sur 13 en triple), 6 rebonds et 6 passes décisives pour Tim Hardaway Jr., 18 ans, avec 11 passes décisives, pour Jalen Brunson, 6 + 14 + 3 pour Maxi Kleber et seulement 13 buts en un. très mauvais Kristaps Porzingis, qui est resté à 2 sur 9 dans les tirs et a pris sa retraite avec seulement 23 minutes contestées par une douleur au pied droit. Soyez prudent avec cela, qui pourrait être une nouvelle victime pour certains Mavericks qui aspirent à leur étoile et prient quiconque les entend de ne pas être impliqué dans une épidémie de coronavirus qui affecte pratiquement toutes les équipes d’une NBA qui continue d’essayer de tenir le coup ce jour de Noël combien d’argent donne à la concurrence. C’est ainsi que les choses sont.