La fièvre coréenne à son comble : voici 7 drames K à regarder en rafale

En fait, Amazon Prime Video a récemment annoncé une multitude de nouveaux titres coréens sur sa plateforme.

Par Reya Mehrotra

La fièvre coréenne monte et refuse de ralentir. Squid Game sur Netflix étant le sujet de conversation de la ville, puisqu’elle est devenue la série la plus regardée de la plate-forme OTT, d’autres comme Amazon Prime Video, ZEE5 et d’autres veillent également à ce que l’offre de K-dramas et de films reste ininterrompue pour leurs téléspectateurs. En fait, Amazon Prime Video a récemment annoncé une multitude de nouveaux titres coréens sur sa plateforme. Nous

vous apporter quelques K-dramas populaires à regarder en frénésie.

Le terrius secret

La série télévisée sud-coréenne 2018 met en vedette So Ji-Sub, Jung In-Sun, Son Ho-Jun et Im Se-Mi. Dans la série, Go Ae-Rin perd son mari. Elle, avec son voisin Kim Bon, un agent du NIS, découvre la vérité derrière le rôle de son mari dans un énorme complot. Bon vivait déconnecté du monde depuis que la femme qu’il aimait était décédée après son implication dans une opération secrète ratée. Il s’est depuis déconnecté du monde et vit tranquillement seul. La série est disponible sur ZEE5.

C’est bien de ne pas être bien

Le drame romantique coréen de Jo Yong et réalisé par Park Shin-Woo met en vedette Kim Soo-Hyun, Seo Yea-Ji, Oh Jung-Se et Park Gyu-Young. Il s’articule autour d’un gardien désintéressé et d’un écrivain de livres pour enfants antisocial. Il a été créé sur Netflix en 2020 et a été l’émission romantique la plus populaire de 2020 sur Netflix en Corée du Sud. Dans la série, Moon Gang-Tae, qui travaille comme gardien dans un service psychiatrique, vit avec son frère aîné autiste Moon Sang-tae et ils déménagent fréquemment. Gang-Tae rencontre un auteur populaire de livres pour enfants, Ko Moon-Young, qui aurait un trouble de la personnalité antisociale. Plus tard, Moon-young devient obsédé par Gang-Tae après avoir découvert leur passé.

Descendants du Soleil

La série télévisée sud-coréenne Descendants of the Sun de 2016 met en vedette Song Joong-Ki, Song Hye-Kyo, Jin Goo et Kim Ji-Won. La série est devenue un succès et diffusée dans toute l’Asie. Dans le spectacle, le capitaine des forces spéciales sud-coréennes Yoo Shi Jin et le Dr Kang Mo Yeon, chirurgien à l’hôpital Haesung de Séoul, s’impliquent dans une relation amoureuse et se retrouvent au milieu de grands événements et de catastrophes naturelles, à la fois dans la patrie et dans le fictif et en guerre pays d’Urk. Le spectacle a une fin heureuse, laissant les fans satisfaits.

Jeux de calmar

L’émission la plus regardée de Netflix avec 111 millions de vues et plus, le drame sud-coréen acclamé Squid Games est une série télévisée dramatique de survie de Hwang Dong-Hyuk. Il met en vedette Lee Jung-Jae, Park Hae-Soo, Wi Ha-Joon, Jung Ho-Yeon et O Yeong-Su, entre autres. L’émission parle d’un jeu concours où 456 joueurs criblés de dettes risquent leur vie pour gagner un prix de 45,6 milliards de dollars. On dit qu’il s’inspire d’un jeu pour enfants coréen du même nom et son créateur Hwang a conçu l’idée à travers ses propres luttes économiques au début de sa vie ainsi que la disparité de classe en Corée du Sud. Il est sorti dans le monde en septembre de cette année. L’émission est devenue la série la plus regardée de Netflix à ce jour.

Pinocchio

La série télévisée sud-coréenne 2014-15 Pinocchio met en vedette Lee Jong-Suk, Park Shin-Hye. Les droits de diffusion en ligne de l’émission ont été vendus en Chine à un prix record de 280 000 $ par épisode. Cela en a fait le drame coréen le plus cher jamais vendu en Chine pendant cette période. Il s’agit de Ki Ha-Myung qui, en l’an 2000, mène une vie heureuse avec sa famille jusqu’à ce que son père, capitaine de brigade de pompiers, décède dans l’explosion d’une usine avec plusieurs de ses collègues.

Des garçons au-dessus des fleurs

Le drame coréen de 2009 Boys Over Flowers était basé sur la série de mangas japonais du même nom. Il tourne autour d’une fille de la classe moyenne qui se retrouve prise dans la vie d’un groupe de jeunes hommes riches de son lycée. Elle tombe amoureuse d’un enfant riche gâté après lui avoir tenu tête. Le spectacle est devenu populaire dans toute l’Asie et met en vedette Ku Hye-Sun, Lee Min-Ho, Kim Hyun-Joong, Kim Bum, Kim Joon et Kim So-Eun. La première saison de l’émission est actuellement disponible sur Netflix à regarder. La série a également popularisé l’image métrosexuelle ou « jolie garçon » et a suscité un intérêt accru chez les hommes sud-coréens pour porter des cosmétiques et expérimenter des roses et des imprimés floraux. Les lieux de tournage de la série sont également devenus des attractions touristiques populaires, le Damyang Dynasty Country Club dans la province du Jeolla du Sud, l’hôtel Ragung Hanok dans le Silla Millennium Park à Gyeongju, etc.

Crash atterrissant sur vous

La série sud-coréenne 2019-2020 met en vedette Hyun Bin, Son Ye-Jin, Kim Jung-Hyun, entre autres. Il raconte l’histoire d’une femme d’affaires prospère et d’une héritière qui est emportée par une tempête soudaine alors qu’elle fait du parapente à Séoul et s’écrase dans la partie nord-coréenne de la DMZ. Là, elle rencontre un homme qui est capitaine de l’armée populaire coréenne. Il l’aide à se cacher et ils tombent amoureux malgré leur appartenance à des pays en conflit.

L’émission très populaire est disponible sur Netflix.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.