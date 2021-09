La FIFA commencera à revoir le calendrier féminin dans les prochains jours

in

Les Groupe consultatif technique de la FIFA au calendrier féminin, dirigé par l’ancienne sélectionneuse américaine Jill Ellis, va célébrer dans les prochains jours leur première rencontre avec l’objectif de créer un accès et des opportunités à l’échelle mondiale, avec les acteurs au centre du débat.

La FIFA a annoncé le 5 que L’anglo-américaine Jill Ellis, double champion du monde avec les Etats-Unis en 2014 et 2019, dirigera ce forum, “qui prendra en compte les points de vue de toutes les parties prenantes du football féminin. »

« Le groupe sera composé de leaders de leurs différents domaines. On va tout regarder d’un point de vue technique, du point de vue des entraîneurs, non seulement des actuels, mais aussi de certains déjà retraités. Nous allons avoir compte tenu de l’avis des footballeurs, les arbitres, les scientifiques du sport, l’administration et, bien sûr, de la part des fans” a dit Ellis.

Comme le rapporte la FIFA, dans un processus similaire à celui du football masculin qui mène Arsene Wenger, directeur du développement du football mondial de la FIFA, comment optimiser le calendrier sera étudié, puisqu’il n’y a rien d’accord à cet égard au-delà de 2023, année au cours de laquelle le prochaine Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande, pour la première fois avec 32 équipes.

“Je pense que nous devrions avoir une vue d’ensemble de la position de chacune des parties et quelle place ils occupent à travers son prisme, ce qui signifie aussi qu’il s’agira d’un groupe géographique très diversifié. Les Les problèmes et les opportunités dans un pays peuvent être complètement différents de ceux d’un autre“Ellis a souligné. Le débat commencera par l’obligation de”faire en sorte que la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ reste extraordinairement spéciale, sans oublier qu’elle a été, et continue d’être, une voie de croissance pour notre sport”.

“Comment équilibrer cela et comment y faire face? Tout cela fera partie de la conversation et du débat. D’un autre côté, comment augmenter les opportunités pour un footballeur qui n’a jamais joué quelque chose d’aussi spécial qu’une Coupe du monde de le faire ? C’est en quoi consistera notre travail“il ajouta.