La FIFA convoque un sommet avec ses fédérations le 20 décembre

20/10/2021 à 18:38 CEST

La FIFA a convoqué un sommet mondial avec toutes les fédérations le 20 décembre pour aborder les changements possibles du calendrier international, comme annoncé par son président, Gianni Infantino, qui a déclaré qu' »un accord est possible » après que toutes les parties aient présenté leur position.

« Lorsque nous débattons du nouveau calendrier mondial, il y a de très fortes réactions, des critiques et des commentaires négatifs, mais j’ai également entendu de nombreux commentaires positifs et enthousiastes. Le débat est ouvert. Dans différentes parties du monde les opinions sont très différentes, mon rôle est d’écouter tout le monde et d’essayer d’atteindre un point commun », a-t-il déclaré.

Dans une conférence de presse à l’issue de la réunion du Conseil de la FIFA tenue ce mercredi, Infantino a déclaré que « l’objectif est de présenter une proposition commune et concertée pour toutes les fédérations » et que « nous n’apporterons des changements que si nous sommes convaincus que tout le monde peut en bénéficier ».

« Nous devons parvenir à un accord car nous parlons d’un jeu mondial que des milliers de personnes adorent. Ce débat me motive, il est très sain »il ajouta.

Le Conseil de la FIFA a examiné aujourd’hui la proposition de modifier le calendrier international et d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, une approche qui a été rejetée par l’UEFA, le Forum des ligues mondiales, et devant laquelle le CIO a exprimé son inquiétude quant à la manière dont cela pourrait affecter d’autres compétitions. .