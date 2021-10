La FIFA dit que l’accord de licence de jeux ne devrait pas être exclusif

L’association de football FIFA a déclaré qu’elle souhaitait avoir plusieurs partenaires de licence dans l’espace des jeux.

Dans un article publié sur son site Web, l’organisation a déclaré qu’elle était à la recherche d’autres entreprises avec lesquelles elle pourrait collaborer au sein de l’industrie. Jusqu’à présent, la FIFA était exclusivement partenaire d’Electronic Arts pour son activité de jeux.

L’association de football a déclaré vouloir tirer le meilleur parti des opportunités offertes par les jeux vidéo et les sports électroniques, qui, selon elle, sont les entreprises à la croissance la plus rapide.

« La FIFA est optimiste et enthousiasmée par l’avenir des jeux et des eSports pour le football, et il est clair que cela doit être un espace occupé par plus d’une partie contrôlant tous les droits », a écrit l’organisation.

« Les entreprises de technologie et de téléphonie mobile rivalisent désormais activement pour être associées à la FIFA, à ses plateformes et aux tournois mondiaux.

« Par conséquent, la FIFA s’engage avec divers acteurs de l’industrie, notamment des développeurs, des investisseurs et des analystes, pour établir une vision à long terme du secteur des jeux, des sports électroniques et du divertissement interactif.

« Le résultat garantira que la FIFA dispose d’une gamme de parties appropriées avec des capacités spécialisées pour façonner activement les meilleures expériences et offres possibles pour les fans et les consommateurs. »

La nouvelle que tout pourrait ne pas aller pour le mieux avec le partenariat de licence d’EA et de la FIFA a été évoquée lorsque Electronic Arts a déclaré qu’il envisageait de renommer la franchise de football. Le New York Times a également rapporté que la FIFA demande à EA de doubler ses paiements de licence, ce qui pourrait atteindre au moins 1 milliard de dollars tous les quatre ans.

