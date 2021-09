in

Suite aux allégations d’abus raciaux visant les joueurs anglais lors de leur victoire 4-0 à l’extérieur contre la Hongrie, la FIFA a ouvert une enquête. Ce n’est pas non plus la première fois que des supporters hongrois font l’objet d’une enquête pour comportement discriminatoire, avec des supporters bagués par l’UEFA depuis des stades en juillet. La punition n’est cependant pas entrée en jeu pour le match contre l’Angleterre, car il s’agissait d’un match dans une compétition de la FIFA.

La FIFA enquête sur les abus raciaux visant des joueurs anglais

Déclarations publiées

La fédération hongroise a publié la déclaration suivante à ce sujet : « La grande majorité des 60 000 fans présents dans la Puskas Arena ont soutenu les équipes de manière sportive, encourageant l’équipe nationale hongroise même lorsque l’équipe était déjà en train de perdre.

« C’est pour leur défense que la minorité des détenteurs de billets perturbateurs doit être identifiée et sévèrement punie. Les supporters entrant sur le terrain de jeu, lançant des fusées éclairantes et des gobelets en plastique sont en train d’être identifiés.

« La MLSZ a déjà déposé ou déposera des rapports de police à leur encontre et répercutera les éventuelles sanctions financières sur les auteurs par le biais de procédures civiles. De plus, à l’issue de la procédure, les personnes reconnues coupables peuvent s’attendre à une suspension de deux ans de tous les événements sportifs.

Pendant ce temps, un porte-parole de la FA anglaise a déclaré : « Il est extrêmement décevant d’entendre des informations faisant état d’actions discriminatoires à l’encontre de certains de nos joueurs anglais.

“Nous demanderons à la FIFA d’enquêter sur la question. Nous continuons d’accompagner les joueurs et le staff dans notre détermination collective à mettre en lumière et à lutter contre la discrimination sous toutes ses formes.

L’espoir est que la FIFA s’en prenne sévèrement à la Hongrie, en faisant quelque chose qu’elle n’a pas réussi à faire auparavant, leur déclaration se lit comme suit : “D’abord et avant tout, la FIFA rejette fermement toute forme de racisme et de violence et a une position de tolérance zéro très claire pour un tel comportement dans le foot.

“La FIFA prendra les mesures adéquates dès qu’elle recevra les rapports de match concernant le match Hongrie-Angleterre d’hier.

“En ce qui concerne la précédente sanction de l’UEFA contre la Hongrie, veuillez noter que, comme spécifié par l’UEFA à l’époque, cette sanction doit être purgée dans les compétitions de l’UEFA.”

Photo principale

Intégrer à partir de .