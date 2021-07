La FIFA expérimente déjà les nouvelles règles du football

18/07/2021 à 13:34 CEST

Il y a un type de football différent de ce que nous connaissons maintenant, et que la FIFA veut mettre en œuvre. Temps réel de 30 minutes de jeu, coups d’envoi, mini-éjections de 5 minutes pour les jaunes, remplacements illimités, redémarrages en douceur sans avoir besoin d’une passe…

Tout cela, dans le but de rendre le jeu “plus excitant et attrayant”, après toutes les menaces de la Super League. La FIFA teste ces cinq nouvelles règles dans le football qui seraient adoptées par les règlements de l’IFAB à l’avenir, dans un tournoi de jeunes qui sert d’expérimentation, le « Coupe de football du futur », auquel participent des équipes telles que le PSV, l’AZ Alkmaar, le Red Bull Leipzig ou Bruges.

Deux parties de 30 minutes

La première règle est de supprimer les 90 minutes de jeu réelles et d’adopter deux mi-temps « purs » de 30 minutes, avec temps arrêté à chaque interruption de jeu, ce qui ferait un total de 60. Avec cela, la plus haute instance du football mondial veut mettre fin au “picaresque” ou jeu sale de la perte de temps, et qu’une personne, comme dans d’autres sports, agisse comme chronométreur et compter le temps de jeu réel, une autre figure de l’arbitre.

Modifications illimitées

Une autre des propositions, et liée aux interruptions intemporelles, la FIFA permettrait changements illimités aux équipes donner plus d’importance aux entraîneurs et plus de footballeurs dans les équipes, qui auraient plus d’opportunités de jouer.

En raison de la pandémie, il est passé de trois à cinq, et depuis quelques années, l’IFAB autorise un changement supplémentaire dans l’extension, même s’il semble que l’idée soit d’aller plus loin.

Touche avec le pied

Inspiré par le futsal, un changement pertinent serait la façon de servir en dehors du groupe. Les footballeurs arrêteraient de le faire avec la main pour continuer avec le pied, donnant plus de vitesse au jeu, plus d’options d’attaque et se passant des bras dans le football.

Mini-boost de 5 minutes

le cartons jaunes ils supposeraient une peine plus grande que l’actuelle. Le joueur qui en a reçu un subirait un Mini-Boost de 5 minutes de jeu réel incapable de jouer le jeu et laissant son équipe momentanément en infériorité numérique, dans une tentative de promouvoir le fair-play. Il n’y aurait pas d’expulsion pour accumulation de cartons, mais chaque jaune signifierait une sanction.

Aisance dans le jeu

L’un des principaux maux de tête de la FIFA est obtenir moins d’interruptions et plus de fluidité dans le jeu, pour redonner de l’attractivité au sport. Par conséquent, l’une des idées est permettre au ballon d’être dribblé lors de fautes et de reprises de jeu telles que des remises en jeu, des buts ou des corners, pas besoin d’une passe ou d’une seule touche.