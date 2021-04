La FIFA exprime son rejet de la Super League

19/04/2021

Activé à 05:20 CEST

La FIFA a exprimé ce soir, à travers une déclaration, sa “désapprobation d’une “ ligue européenne fermée et éclatée‘”.

La plus haute organisation mondiale de football suit ainsi l’annonce faite ce soir par douze des principaux clubs européens de créer une nouvelle compétition, la Super League.

L’accord a été signé par les clubs espagnols Real Madrid, Barcelone et Atlético de Madrid, les Italiens, Milan, l’Inter et la Juventus et les Anglais Liverpool, Manchester City, Chelsea, Manchester United et Tottenham. Bientôt, il y aura trois autres équipes invitées, qui seront vraisemblablement Bayern Munich, Borussia Dortmund et PSG.

La FIFA indique qu’elle “souhaite préciser qu’elle reste ferme en faveur de la solidarité dans le football et d’un modèle de redistribution équitable qu’il peut contribuer au développement du football en tant que sport, notamment mondial, puisque le développement du football mondial est la mission principale “de l’organisme.

“A notre avis, et conformément à nos statuts, toute compétition de football, qu’elle soit nationale, régionale ou mondiale, doit toujours refléter les principes fondamentaux de solidarité, d’inclusion, d’intégrité et de redistribution financière équitable”, dit-il.

La plus haute organisation mondiale de football souligne que “les instances dirigeantes du football doivent employer tous moyens juridiques, sportifs et diplomatiques faire en sorte que cela reste le cas “et assure que” dans ce contexte “” il ne peut qu’exprimer sa désapprobation d’une “ligue européenne fermée et éclatée” qui est en dehors des structures du football international et ne respecte pas les principes susmentionnés “.

Andrea Agnelli quitte la présidence de la CEA

Andrea Agnelli, président de la Juventus Turin, a quitté la présidence de la Association des clubs européens (ECA) après avoir rejoint son club et onze autres équipes européennes pour le projet d’une Super League européenne, rapportent les médias italiens.

Agnelli était président de la CEA depuis septembre 2017, mais il a démissionné de ses fonctions en raison de cet organe contre la création d’une Super League européenne.

L’homme d’affaires italien faisait déjà partie du conseil d’administration de la CEA depuis cinq ans, l’organisme européen qui représente, défend et promeut intérêts de plus de 220 clubs de football de plus de 50 fédérations continentales.