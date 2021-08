La FIFA lance une campagne pour la santé mentale

02/08/2021 à 21:02 CEST

.

La FIFA a annoncé lundi la campagne Reach Out, créée en collaboration avec l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’Association de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), pour « sensibiliser aux symptômes des problèmes de santé mentale, encourager les gens à demander de l’aide lorsqu’ils en ont besoin et à agir chaque jour pour améliorer la santé mentale », selon l’agence dans un communiqué.

La santé mentale des athlètes est l’une des questions les plus préoccupantes dans le monde du sport aujourd’hui, d’autant plus après le retrait de l’Américaine Simone Biles, quadruple championne olympique et quintuple championne du monde qui a publiquement exposé ses problèmes psychologiques.

Avec ce projet, auquel ont également participé des footballeurs actifs et retraités, la FIFA cherche à « accroître la sensibilisation à la santé mentale.

Aline, Vero Boquete, Cafú, Laura Georges, Luis García, Shabani Nonda, Patrizia Panico, Fara Williams et Walter Zenga, entre autres, ont participé à la campagne avec leurs témoignages.

Selon les données de FIFAPRO, la dépression touche plus de 260 millions de personnes dans le monde, et la moitié des problèmes de santé mentale apparaissent vers l’âge de quatorze ans. Le suicide est la quatrième cause de décès chez les jeunes de 15 à 29 ans.

Ensuite, en se concentrant sur le terrain de sport, 23 % des footballeurs actifs souffrent de troubles du sommeil, 9 % ont déclaré souffrir de dépression et 7 % souffrent d’anxiété. Ces chiffres augmentent chez les footballeurs retraités : 28 % ont des troubles du sommeil, et la dépression et l’anxiété touchent respectivement 13 % et 11 %.

“Cette campagne est très importante pour sensibiliser aux problèmes de santé mentale et favoriser un débat qui peut sauver des vies. Dans la Vision 2020-2023 de la FIFA, nous nous engageons à changer positivement la société à travers le football, et je tiens à remercier les joueurs et Mme Enke pour leur contribution à cette importante campagne », a déclaré le président Gianni Infantino lors de la cérémonie d’ouverture.

Il a ajouté : « La dépression et l’anxiété touchent de plus en plus de personnes dans le monde, et les jeunes font partie des groupes les plus vulnérables. Parler avec la famille, les amis ou un professionnel de la santé peut être décisif.