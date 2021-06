La FIFA ouvrira un nouveau bureau à Paris

10/06/2021 à 18:39 CEST

Le Président de la FIFA, Gianni Infantino, a participé ce jeudi à Paris, en compagnie du Président de la République, Emmanuel Macron, à l’inauguration de l’Hôtel de la Marine, un bâtiment historique rénové dans lequel l’organisation ouvrira un nouveau bureau.

L’ouverture de cette délégation dans la capitale française, où la FIFA a été fondée en 1904, obéit à sa vision de rendre le football véritablement mondial et de renforcer la collaboration avec les organisations internationales, précise l’organisation.

Dans un communiqué, elle précise que le bureau de Paris « constituera une base stratégique à partir de laquelle développer les activités footballistiques et continuer à renforcer les relations avec les membres de l’entité. A partir de cette nouvelle implantation, un travail se fera en étroite collaboration avec les onze régions d’aménagement. bureaux de la FIFA dans le monde et avec le siège de la FIFA à Zurich “(Suisse).

“Pour atteindre notre objectif et parvenir à un football véritablement mondial, la FIFA doit s’organiser de manière plus équilibrée et mondiale. Paris est le berceau de la FIFA, car c’était son siège d’origine depuis la création de l’institution en 1904 à 1932. C’est l’un des villes les plus importantes et véritablement mondiales du monde, très bien connectées et facilement accessibles », a-t-il déclaré. Infantino.

Le président a souligné que la France est le pays des champions du monde actuels, a été l’organisateur de la dernière Coupe du monde féminine “vraiment spectaculaire” et “la trajectoire de la France dans le développement du football est sans précédent, donc, logiquement, une grande partie du travail du Parisien sera lié aux activités de développement de notre sport. »

“Nous sommes pleinement confiants dans les grandes réalisations à Paris et nous sommes très reconnaissants au Président Macron et à son équipe pour la manière dont ils ont collaboré avec la FIFA pour trouver le lieu idéal à partir duquel reprendre notre travail à Paris », a-t-il déclaré lors de l’ouverture, après quoi il a rendu visite à l’équipe de France concentrée pour l’Eurocup avec le président de la république et de la fédération de gala.