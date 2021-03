La FIFA peut-elle sanctionner l’attitude de Cristiano Ronaldo?

28/03/2021 à 11:04 CEST

La Serbie – Portugal de la nuit dernière nous a laissé avec la réaction de colère de Cristiano Ronaldo après que ni l’arbitre Makelie ni son assistant n’aient considéré le ballon que le défenseur serbe Mitrovic prend de l’intérieur du but comme un but légal. Une action qui n’a pas pu être revue compte tenu de l’absence de VAR; comme nous l’avons déjà fait en SPORT, dans cette phase de qualification pour la Coupe du monde du Qatar.

Une décision qui a provoqué une réaction de colère de Cristiano Ronaldo contre les deux. Au point que, une fois le match terminé, le joueur de la Juventus de Turin a quitté le terrain en lançant le bracelet.

Il faudra voir maintenant si ce geste de CR7 a des conséquences disciplinaires. Une décision qui est exposée à ce que la FIFA décide puisqu’il s’agit d’un match de qualification pour la Coupe du monde.

Selon le code disciplinaire de la FIFA, si cette attitude finale de l’ancien joueur du Real Madrid pouvait être un motif de sanction. La clé réside dans l’article 11 du Code Disciplinaire concernant la

« Conduite offensive ou violation des principes du fair-play » et cela dit mot pour mot: « Les associations et clubs, ainsi que leurs joueurs, officiels ou tout autre membre ou personne exerçant une fonction en leur nom, doivent se conformer aux Lois du Jeu, aux Statuts de la FIFA et aux règlements, directives, directives, circulaires et décisions de la FIFA. ; De même, ils doivent respecter les principes de fair-play, de loyauté et d’intégrité. »

Mais la clé réside surtout dans le deuxième point du même article où il est clair que » Des mesures disciplinaires peuvent être imposées à toute personne qui accomplit l’une des actions suivantes. » Et parmi ces actions comprend celle de « Adoptez une conduite qui discrédite le football ou la FIFA. »

Ce serait dans cette écriture et toujours dans le geste laid de lancer le bracelet, où la plus haute instance du football mondial pourrait comprendre que cette action discrédite clairement le monde du football et l’institution elle-même. Et puis, toujours en cas de sanction, il faudrait voir quelle mesure disciplinaire est adoptée. Si une amende économique est imposée ou si un certain nombre de correspondances est fixé.

Dans l’article 12 relatif aux sanctions infligées aux joueurs et aux entraîneurs, il établit qu’il peut être sanctionné par « au moins un match ou une période de temps appropriée pour conduite antisportive envers un adversaire ou toute personne autre qu’un officiel de match« Cela pourrait être la base pour sanctionner Cristiano Ronaldo. Nous verrons maintenant si cela est réalisé ou non.