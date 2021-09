La FIFA pourrait sanctionner les équipes de Premier qui n’ont pas cédé de joueurs

08/09/2021 à 13:27 CEST

Suivez le désordre avec Conmebol et FIFA à travers cette fenêtre de sélection. Maintenant, selon ESPN, l’organisme pourrait sanctionner ces équipes de Premier, à savoir Liverpool, City, Chelsea ou Everton, qu’ils n’ont pas cédé à leurs footballeurs à l’équipe brésilienne.

Cette sanction affecterait directement les joueurs qui n’ont pas pu être avec la ‘canarinha’, qui les prive de jouer le match ce week-end championnat anglais.

Liverpool, qui affrontera Leeds, serait l’équipe la plus touchée par cette mesure, puisqu’elle ne pouvait pas compter sur Alisson, Fabinho et Firmino.

Thiago Silva ne serait pas présent à Chelsea – Aston Villa, une équipe qui a permis à ses joueurs d’être avec l’Argentine. C’est précisément la raison pour laquelle la rencontre entre Brésiliens et Argentins a été suspendue. Emi Martínez et Emi Buendía, ainsi que les footballeurs de Tottenham, Lo Celso et Romero, n’ont pas été mis en quarantaine, qui a provoqué l’irruption des autorités sanitaires brésiliennes à la 5e minute du match. Gabriel Jesús, et Ederson Richarlison, Sont les autres joueurs qui manqueraient les matches de ce jour du premier ministre.