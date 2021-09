La FIFA propose de jouer la phase de qualification pour la Coupe du monde dans un mois

09/09/2021 à 15h27 CEST

La FIFA, à travers une présentation faite ce jeudi par Arsène Wenger, a expliqué que son intention, en plus d’organiser la Coupe du monde tous les deux ans, est de réduire et de regrouper tous les matches de qualification pour les équipes nationales en un seul mois.

Wenger, qui occupe le poste de directeur du développement à la FIFA, a expliqué qu’ils veulent “façonner le football de demain” et qu’ils ont l’intention de révolutionner le calendrier actuel car il est “obsolète”.

“Nous ne voulons pas augmenter le nombre de matches, nous voulons garantir au reste des joueurs, qu’il y a moins de déplacements, des matches plus importants et plus d’opportunités pour les footballeurs de briller, en plus de réduire l’écart entre les pays qui ont plus d’opportunités et ceux qui en ont moins. », a déclaré Wenger, lors de la conférence de presse à l’issue du match tenu pendant deux jours à Doha (Qatar) par un groupe d’anciens footballeurs et entraîneurs qui font partie des conseils de la FIFA pour l’avenir du football masculin.

“Le calendrier est obsolète. Il faut l’organiser de manière efficace, en regroupant les fenêtres internationales, au lieu de différentes pauses, ce qui n’est pas pratique. Se regrouper et jouer moins de matches de qualification”, a-t-il ajouté.

Ainsi, la stratégie de la FIFA est de jouer la Coupe du monde en 2026, de regrouper tous les tournois de la confédération en 2027, et de revenir à la Coupe du monde 2028.

Ainsi, la FIFA cherche à profiter aux équipes, en évitant d’avoir à libérer les joueurs plus fréquemment, et aux fédérations, en leur donnant plus d’opportunités d’accueillir la Coupe du monde.