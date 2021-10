La FIFA publie une déclaration prenant des photos de la domination d’EA sur les matchs de football

La fracture actuelle entre EA et la FIFA semble s’être élargie au cours du week-end, alors que l’organisme de football a publié une déclaration apparemment directement ciblée sur EA, notant qu’il pense que les jeux de football et les sports électroniques » doivent impliquer plus d’une partie contrôlant et exploitant tous les droits « .

Ce fut une semaine assez électrique dans le monde des jeux de football – après qu’EA ait suggéré que la série FIFA pourrait abandonner sa marque désormais classique, l’éditeur a déposé la marque EA Sports FC – faisant allusion à ce à quoi pourrait ressembler l’avenir de la série.

Cela s’est apparemment produit parce que la FIFA cherchait apparemment à plus que doubler le coût de sa licence, en cherchant à facturer à EA plus d’un milliard de dollars par cycle de Coupe du monde de quatre ans pour conserver la marque FIFA.

Maintenant, comme en réponse directe aux gestes publics d’EA visant à abandonner le nom de la FIFA, l’organisme de football a répondu par une déclaration qui ne tire aucun coup.

« La FIFA est optimiste et optimiste quant à son avenir à long terme dans les jeux et les sports électroniques à la suite d’une évaluation complète et stratégique du marché des jeux et du divertissement interactif », indique le communiqué.

« Les entreprises de technologie et de téléphonie mobile rivalisent désormais activement pour être associées à la FIFA, à ses plateformes et aux tournois mondiaux. Par conséquent, la FIFA s’engage avec divers acteurs de l’industrie, notamment des développeurs, des investisseurs et des analystes, pour établir une vision à long terme du secteur des jeux, des sports électroniques et du divertissement interactif. »

Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour EA : bien que le successeur de PES eFootball ait semblé tomber au premier obstacle avec son lancement bâclé plus tôt cette année, il existe d’autres concurrents de jeux de football qui pourraient constituer une menace viable pour la FIFA – le football UFL récemment révélé , pour un.

Comme pour défier directement EA, le communiqué note également que la FIFA est « enthousiaste à l’idée d’utiliser la Coupe du Monde de la FIFA. [and FIFA Women’s World Cup] en tant que plateformes pour lancer et intégrer de nouveaux jeux et offres eSports passionnants. »

C’est une période excitante pour être un fan de football – il semble que les choses sont sur le point de changer pour la première fois depuis plus d’une décennie.