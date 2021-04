La FIFA publie une déclaration sur la nouvelle Super League européenne

La FIFA a publié une déclaration concernant l’annonce de la Super League européenne, qui a été officiellement dévoilée hier soir avec le président du Real Madrid, Florentino Perez, en tant que premier président de la compétition. Alors que la FIFA est contre la Super League, elle n’a pas annoncé son prochain coup pour essayer de l’arrêter.

Voici la déclaration:

Au vu de plusieurs demandes des médias et comme déjà indiqué à plusieurs reprises, la FIFA tient à préciser qu’elle se tient fermement en faveur de la solidarité dans le football et d’un modèle de redistribution équitable qui peut contribuer au développement du football en tant que sport, notamment au niveau mondial, depuis le développement du football. le football mondial est la mission première de la FIFA.

À notre avis, et conformément à nos statuts, toute compétition de football, qu’elle soit nationale, régionale ou mondiale, devrait toujours refléter les principes fondamentaux de solidarité, d’inclusion, d’intégrité et de redistribution financière équitable. De plus, les instances dirigeantes du football devraient employer tous les moyens légaux, sportifs et diplomatiques pour s’assurer que cela reste le cas. Dans ce contexte, la FIFA ne peut qu’exprimer sa désapprobation envers une «ligue séparatiste européenne fermée» en dehors des structures internationales de football et ne respectant pas les principes susmentionnés.

La FIFA défend toujours l’unité dans le football mondial et appelle toutes les parties impliquées dans des discussions animées à s’engager dans un dialogue calme, constructif et équilibré pour le bien du football et dans un esprit de solidarité et de fair-play. La FIFA fera bien entendu tout ce qui est nécessaire pour contribuer à une marche à suivre harmonisée dans l’intérêt général du football.

Source: FIFA.com