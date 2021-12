La FIFA a une fois de plus maintenu son intention de réformer la fréquence de la Coupe du monde. Lors d’une réunion de ses 211 membres, où ils ont discuté de l’avenir du football, les délégués ont été informés de l’avantage frappant d’introduire une Coupe du monde biennale.

La FIFA reste ferme sur la réforme de la Coupe du monde biennale

Augmentation des revenus

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, fait pression pour une Coupe du monde tous les deux ans depuis que l’Arabie saoudite a officiellement proposé le concept en mai.

Dans le cadre d’une recherche plus approfondie sur la proposition, des consultants indépendants ont découvert qu’une Coupe du monde biennale augmenterait les revenus de 3,3 milliards de livres sterling, faisant passer de 5,3 milliards de livres sterling à 8,6 milliards de livres sterling. Les délégués ont été informés que 2,6 milliards de livres sterling seraient mis dans un fonds, permettant aux associations nationales de recevoir 12,1 millions de livres supplémentaires chacune.

Pour les pays qui sont extrêmement peu susceptibles de participer à une Coupe du monde de si tôt, ce sera le type de matériel qui les ralliera à l’idée. Cependant, le mode de distribution n’a pas été mentionné.

En septembre, Arsène Wenger, responsable du développement mondial du football de la FIFA, a rejeté l’idée que la proposition concerne l’argent.

« Nous n’avons même pas examiné cela », a déclaré Wenger à BBC Sport. « J’ai commencé dans mon bureau à réfléchir à la façon dont… puis-je réorganiser le calendrier international des matches et essayer, en même temps, d’améliorer le football.

Il a ajouté: « Ma proposition est purement basée sur le football. »

Une nouvelle enquête menée par des « experts externes » pour la FIFA a confirmé les conclusions des instances dirigeantes de septembre selon lesquelles les supporters sont en faveur d’un plus grand nombre de Coupes du monde masculines et féminines. La désapprobation la plus forte pour les deux idées est venue d’Angleterre, d’Allemagne et de France, tandis que des pays comme l’Inde, le Vietnam et la Turquie étaient fortement en faveur.

« Dans certains pays, vous avez la Coupe du monde deux fois par semaine parce que vous avez les meilleurs joueurs du monde qui y jouent », a déclaré Infantino.

« Dans d’autres pays, régions, voire continents, vous ne voyez pas la Coupe du monde, les meilleurs joueurs, dans une vie, dans une génération. Nous devons penser à tous ces éléments à mesure que nous avançons.

Le président de la FIFA a également persisté dans l’argument selon lequel la jeune génération souhaite voir les Coupes du monde plus souvent, et que les études en sont la preuve.

Opposition continue

Pour contrer les conclusions de la FIFA, l’UEFA a publié son propre rapport sur la façon dont une Coupe du monde biennale pourrait nuire au football européen et les fans d’Europe ou du reste du monde, n’y sont en fait pas favorables. En outre, le rapport, réalisé par des consultants externes, prévoyait une perte potentielle comprise entre 2,1 et 6 milliards de livres sterling sur quatre ans.

En novembre, le World Leagues Forum a déclaré que les ligues nationales et l’UEFA pourraient perdre environ 6,8 milliards de livres sterling par saison dans le cadre d’accords commerciaux.

L’UEFA a renforcé ses liens avec son nouvel allié COMNEBOL, la fédération sud-américaine, en raison de sa position unie contre la Coupe du monde biennale. Le duo a noué des relations assez rapidement pour introduire un Finalissima entre les vainqueurs des Championnats d’Europe et de la Copa America. Le Brésil et l’Argentine devraient également participer à la Ligue européenne des nations à partir de 2024.

Résolution de fenêtre internationale

En dehors de la Coupe du monde biennale, une partie du plan d’Arsène Wenger s’est heurtée à une opposition importante. Ses réformes de calendrier recommandaient de réduire le nombre de fenêtres internationales à seulement deux.

Les délégués à la réunion n’étaient pas d’accord et il est désormais probable qu’une résolution d’au moins trois fenêtres internationales sera proposée pour le calendrier des matchs après 2024. Si trois fenêtres devaient être convenues, les matchs internationaux auront lieu en octobre, mars et juin.