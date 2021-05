La FIFA revient pour souscrire des bourses pour former des entraîneures

07/05/2021 à 10:33 CEST

La FIFA vient de rouvrir le processus de candidature pour l’une de ses initiatives majeures lancées il y a cinq ans. Il s’agit de sixième programme de bourses de formation de entraîneurs.

A travers ce programme, la plus haute instance du football mondial cherche augmenter le nombre d’entraîneurs qualifiés dans le circuit professionnel et simplifier les mécanismes d’obtention de qualifications pour les joueuses et d’accès aux emplois d’entraîneurs en fin de carrière. Mais aussi un autre des grands objectifs est de former et de motiver les joueurs et les entraîneurs pour qu’ils aient une carrière durable dans le football

Pour être éligible à une bourse de formation pour coachs, les candidats doivent répondre à un certain nombre de critères comment être en possession d’une licence C minimum; former une équipe qui participe à un concours et au test d’acceptation du cours de formation en gestion technique indiqué dans la candidature. Tous les candidats doivent soumettre un formulaire confirmant qu’ils satisfont aux exigences énumérées ci-dessus.

Il y aura deux périodes d’admission

En 2021, il y aura deux périodes d’admission pour ce programme. Un seul candidat par fédération membre ne peut être présenté par période. Le premier versement est daté 30 juin 2021, le 31 octobre étant la deuxième option pour cette période d’admission. Les candidatures reçues après le 31 octobre 2021 seront évaluées au cours des périodes d’admission 2022. Cette initiative vise à accélérer la croissance du football féminin dans votre pays et à atteindre les objectifs en faveur des femmes.