La FIFA satisfaite du rapport du Conseil de l’Europe sur la gouvernance dans le football

La FIFA a salué le rapport sur la gouvernance dans le football approuvé par la Commission de la culture, de la science, de l’éducation et des médias de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE), qui souligne l’importance du règlement sur les agents et la compétence de la FIFA pour réglementer transferts.

Le document « Gouvernance du football : entreprises et valeurs » a été préparé par le député britannique George Foulkes et devrait être voté en session plénière de l’Assemblée fin janvier 2022.

Le même « invite les États membres du Conseil de l’Europe à reconnaître la compétence de la FIFA pour réglementer le système de transfert dans le football dans le monde, y compris l’adoption d’une réglementation garantissant la protection des mineurs, la transparence des flux financiers liés aux transferts et un cadre solide pour l’accès et l’exercice de la profession d’agent ou d’intermédiaire ».

Elle attache également une grande importance à la réforme du système des transferts, notamment au nouveau règlement sur les agents sur lequel la FIFA travaille depuis 2017, pour « instaurer un système des transferts plus juste et plus transparent, et considère que » les principaux objectifs de cette réforme sont justifié. »

Le document souligne l’importance de garantir la transparence de tous les flux financiers liés auxs et appelle la FIFA et les autres parties prenantes à convenir que les commissions et frais d’agent liés aux transferts internationaux soient soumis à des évaluations de conformité.

Elle propose également d’interdire les « excès » dans les commissions des agents, avec la mise en place d’un pourcentage maximum et d’une limite de paiement de la part des clubs.

Dans son exposé des motifs, Lord Foulkes rappelle que les agents sont au centre des opérations de passation, « travaillant de tous les côtés, mais surtout pour l’affiche des grands clubs, ils détournent des centaines de millions d’euros, de dollars ou de livres sterling dans leur poche« .

La FIFA a souligné que le document approuvé aujourd’hui loue leurs efforts et le rôle qu’ils ont joué dans le lancement du processus de réforme du droit du travail au Qatar et le travail de l’Organisation internationale du travail (OIT), du mouvement syndical international et des organisations non gouvernementales opérant au Qatar. »

Il fait également référence à la nécessité d’appliquer des exigences strictes en matière de droits de l’homme, qui doivent être respectées par tous les pays pour accueillir des compétitions majeures, et soutient l’activité d’une entité indépendante pour la sécurité dans le sport qui traite les cas d’abus », dans laquelle la FIFA fait progrès constants « après avoir conclu un processus de consultation avec plus de 230 parties prenantes.