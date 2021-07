La FIFA s’attend à ce que le règlement des agents entre en vigueur en juillet 2022

21/07/2021 à 16h45 CEST

.

La FIFA espère que le règlement sur les agents qu’elle est en train d’élaborer pourra entrer en vigueur en vigueur en juillet 2022, une fois achevée la deuxième phase de consultations qu’elle mène et que le Conseil de l’organisation l’approuve en novembre ou décembre prochain.

C’est ce qu’a indiqué ce mercredi son responsable des affaires juridiques, le Emilio Garcia Silvero lors d’une table ronde du Soccerex Forum consacrée à la Modifications réglementaires de la FIFA, dans laquelle il est intervenu avec le directeur juridique de la FIFPRO, Roy Vermeer, et l’avocate et présidente de l’AIAF (Association Internationale des Avocats du Football), Patricia Moyersoen.

“Nous espérons avoir le deuxième projet très bientôt. L’idée est que le Conseil de la FIFA approuve le nouveau règlement à la fin de cette année, en novembre ou décembre, pour qu’il entre en vigueur en juillet 2022, nous sommes dans la phase finale », a-t-il déclaré.

García Silvero a souligné que “les principes sont approuvés“, avec des aspects liés aux licences, à l’éducation, à la transparence et à la chambre de compensation, qui distribuera l’argent correspondant des transferts aux clubs formateurs des joueurs. ” Nous sommes proches d’un accord avec les groupes. Nous négocions et travaillons toujours sur le projet, qui nous apportera plus de transparence, un meilleur système et sera pleinement conforme à la législation de l’Union européenne“, il prétendait.

Le Juriste de la FIFA a également fait valoir que la réglementation corporelle sur les autocars, d’introduire des conditions de travail au niveau international pour ce groupe, jusque-là oublié par l’organisme.

“Pour cette raison, en 2019 et 2020, nous avons commencé à envisager de les mettre au centre et nous avons commencé à ouvrir des négociations avec la FIFPRO, les clubs et les ligues. Traitez-les de manière appropriée afin que disposer de garanties internationales et doter la communauté du football d’un système juridique quand ils signent un contrat », a-t-il déclaré.

García Silvero a assuré que la position de la FIFA sur cette question est ouverte et que selon « À partir de l’évolution de cette jurisprudence, nous nous engageons à approuver de nouveaux changements.