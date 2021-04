La FIFA soutient également le boycott du football anglais sur les réseaux sociaux

30/04/2021 à 10h10 CEST

La FIFA a exprimé son soutien à l’initiative du football anglais de boycotter les réseaux sociaux ce week-end, jusqu’à lundi, pour montrer sa solidarité dans la lutte contre les insultes et menaces sur les réseaux sociaux.

La plus haute instance du football mondial a publié ce vendredi une déclaration sur son compte officiel dans lequel jeIl indique qu’il “soutient l’initiative du football anglais pour dénoncer les abus discriminatoires et offensants sur les réseaux sociaux”.

“Cela n’a pas sa place dans le football ou dans la société en général et nous le condamnons fermement. Nous pensons que les autorités et les entreprises de médias sociaux doivent prendre des mesures réelles et efficaces pour mettre fin à ces pratiques odieuses, car cela empire et il faut faire quelque chose – et rapidement – pour y mettre un terme », indique la lettre.

L’UEFA a déjà indiqué jeudi qu’elle ne publierait rien sur ses plateformes entre 15h00 (CET) vendredi et 23h59 (CET) le lundi 3 mai, compte tenu de la nécessité de prendre des mesures pour arrêter la haine et les mauvais traitements dirigés contre les footballeurs et ceux qui participent au match.