La FIFA visite les villes candidates à la Coupe du monde 2026

10/11/2021 à 19:01 CET

La FIFA clôturera la ronde d’inspections dans les villes candidates à l’organisation de la Coupe du monde 2026, qui se tiendra au Canada, aux États-Unis et au Mexique, par une visite du 17 au 22 novembre dans les villes de Edmonton et Toronto (Canada), Los Angeles (États-Unis) et Mexico et Guadalajara (Mexique).

Au cours des visites, « qui suivront les nombreuses conversations tenues virtuellement au cours des deux dernières années », la délégation de la FIFA rencontrera « les représentants des candidats et des groupes d’intérêt locaux pour commenter divers aspects de l’organisation, y compris la gestion du siège , les infrastructures et la durabilité, ainsi que les questions commerciales, juridiques et patrimoniales. «

De même, comme l’a expliqué la Fédération internationale de football dans un communiqué, des experts de La FIFA « inspectera les infrastructures essentielles, telles que les stades et les installations d’entraînement, ainsi que les sites possibles pour accueillir le FIFA Fan Festival ».

Auparavant, la FIFA avait déjà inspecté en deux séries de visites les villes d’Atlanta, Baltimore, Boston, Cincinnati, Dallas, Denver, Philadelphie, Houston, Kansas City, Miami, Nashville, New York/New Jersey, Orlando, San Francisco, Seattle et Washington DC (États-Unis), ainsi que Monterrey (Mexique), qui aspirent également à devenir des sites de Coupe du monde.

Une fois les visites d’inspection terminées, une évaluation approfondie sera effectuée, avec l’intention que le processus de sélection des villes qui accueilleront la Coupe du monde en 2026 se termine « au premier ou au deuxième trimestre 2022 ».

D’autre part, la FIFA a annoncé mercredi la nomination de Peter Montopoli au poste de directeur des opérations du Canada pour la Coupe du monde 2026.

Montopoli a auparavant occupé le poste de secrétaire général de Canada Soccer pendant quatorze ans et a été directeur général du comité organisateur local de la Coupe du monde féminine de la FIFA, Canada 2015 et directeur canadien de la candidature conjointe Canada-États-Unis-Mexique pour la Coupe du monde 2026. .

jv / arh