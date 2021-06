La FIFPRO exigera un calendrier “plus juste et plus raisonnable”

15/06/2021 à 19:49 CEST

.

L’Union internationale des footballeurs (FIFPRO) a transféré les footballeurs qui participent actuellement à des compétitions internationales qui “négociera en leur nom avec la FIFA et d’autres parties prenantes pour parvenir à un calendrier plus juste et plus raisonnable.”

“C’est le moment du changement. Il est temps que le groupe de footballeurs, à travers leurs syndicats, se sente à sa juste place dans le jeu », déclare la FIFPRO dans une lettre ouverte publiée coïncidant avec le début de l’Eurocup et de l’America’s Cup.

Il met en évidence “l’intensité des sollicitations à la fois physiques et mentales” qui sont “imposées” aux joueurs et assure que leur posture sera ferme dans leur défense.

“Dans les mois à venir, nous négocierons en votre nom avec la FIFA et d’autres parties prenantes afin qu’elles aient plus de voix alors que nous réclamons un calendrier plus juste et plus raisonnable, des conditions plus équitables et de meilleures garanties et protections sur et en dehors du terrain”, a-t-il déclaré. maintient.

Le syndicat réitère son engagement envers les joueurs et remet en question l’adoption de décisions qui les concernent sans compter sur eux, “du projet abandonné de la Super League européenne et du lieu de la Coupe du monde de football 2022 au Qatar, aux diverses décisions sur les sites de autres compétitions et protection de la santé ».

“Depuis quatre ans, des joueurs du monde entier nous disent que le calendrier des compétitions ne répond pas adéquatement, voire ne prend pas en compte, leurs besoins. Les conditions dans et autour du jeu les laissent épuisés physiquement et mentalement”, regrette la FIFPRO.

Il s’interroge également sur le fait que, malgré la négociation de “protocoles pour la protection de la santé et de la sécurité pendant la pandémie, dans certains des tournois actuels, les conditions locales laissent de nombreux athlètes avec de grandes inquiétudes”.

“Vous jouez aux jeux, mais vous faites également face aux conséquences des décisions prises sans notre voix. Le visage du jeu, ce sont les joueurs, pas les administrateurs. Pour nous, la voix des footballeurs est la plus importante dans la conversation. Nous comptons sur vos contributions continues, votre leadership et votre soutien. La FIFPRO valorise toujours vos pensées et vos idées, vos opinions et convictions », ajoute-t-il dans la lettre signée par le secrétaire général de l’organisation, Jonas Baer-Hoffmann.