La FIFS exhorte le gouvernement à lever toute ambiguïté ou incertitude du projet de loi (amendement) de la police du Karnataka, 2021

Déposé vendredi, le projet de loi (amendement) de la police du Karnataka, 2021, visant à interdire les jeux d’argent, les paris et les paris en ligne sous toutes leurs formes a pris d’assaut la communauté des jeux en ligne. Selon la Fédération indienne des sports fantastiques, le projet de loi crée de la confusion et de l’incertitude pour les entreprises légitimes de sports fantastiques en ligne. “Bien que les préoccupations du gouvernement puissent être valables, le projet de loi semble être malavisé car il pénalise les entreprises légitimes en les traitant au même titre que les plateformes de jeux, paris et paris en ligne illégaux”, a déclaré la FIFS.

Les experts juridiques de l’organisme d’autoréglementation des sports fantastiques à but non lucratif affirment que le projet de loi va à l’encontre d’une série de jugements rendus par les tribunaux, soulignant le dernier verdict de la Cour suprême selon lequel les sports fantastiques en ligne ne favorisent ni ne se livrent au jeu, aux paris ou aux paris. « Online Fantasy Sports est sui generis, c’est-à-dire une classe juridique unique et indépendante de plateformes d’engagement sportif numériques basées sur des événements sportifs réels et officiellement sanctionnés. Il semble que le projet de loi ait l’intention de traiter les inégaux sur un pied d’égalité, ce qui serait contraire à l’article 14 de la Constitution à travers une définition trop large et ambiguë du « jeu ». Compte tenu de la nature unique des sports fantastiques, les membres de la FIFS exhortent le gouvernement à respecter et à s’aligner sur les protections judiciaires et constitutionnelles fournies à ses activités commerciales », a ajouté l’organisme.

La FIFS compte un grand nombre de ses sociétés membres avec des bureaux d’exploitation dans les centres informatiques et ITES où elles créent et développent des logiciels et des produits et technologies de services pour le secteur des sports fantastiques. Selon un rapport de NITI Aayog sur Online Fantasy Sports, le secteur a le potentiel de créer plus de 12 000 emplois d’ingénieurs hautement qualifiés supplémentaires au cours des prochaines années, d’attirer un IDE de plus de 10 000 crores de roupies et de contribuer plus de 13 500 crores de roupies aux impôts. gouvernement. « La FIFS et ses membres croient fermement que la certitude fait partie intégrante de l’état de droit et, par conséquent, le projet de loi doit apporter certitude et clarté aux entreprises, à la communauté des investisseurs ainsi qu’aux consommateurs pour la croissance et le développement ordonnés de l’industrie. De tels signaux confus du gouvernement du Karnataka pourraient entraver le développement du sport dans l’État. Par conséquent, au nom des membres de la FIFS, nous demandons au gouvernement du Karnataka de lever toute ambiguïté ou incertitude dans le projet de loi pour assurer la continuité et la croissance du secteur des sports fantastiques dans l’État », a déclaré la FIFS.

