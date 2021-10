La figure de cire en pierre de 23 de la reine fait une « entrée spectaculaire » après son arrivée en calèche | Royale | Nouvelles

En arrière-plan, l’un de ses corgis bien-aimés, également en cire, semble se soulager de manière hilarante sous un pilier de Buckingham Palace et sur le tapis rouge royal.

Nul doute que le public qui posera assis à côté de la reine appréciera la touche de malice de chiot.

Sa majesté sculpturale fera partie d’un ensemble aux côtés du prince William et de Kate Middleton, le duc et la duchesse de Cambridge.

« Nous sommes ravis d’avoir la toute nouvelle figure de la reine avec nous », a déclaré Stuart Jarman, directeur général de Madame Tussauds Blackpool.

«Elle est une attraction extrêmement populaire ici et que les visiteurs, jeunes et moins jeunes, veulent toujours voir lors de leur visite.

« Nous n’avons jamais vu un personnage faire une entrée aussi dramatique, mais si une telle extravagance devait arriver à quelqu’un, bien sûr, ce devait être pour Sa Majesté. »

La nouvelle figure de Sa Majesté la Reine remplacera la figure créée en 2012 pour célébrer le jubilé de diamant du monarque lors de sa première apparition dans Madame Tussauds Blackpool.

Au cours de sa longue, longue vie, 23 œuvres de cire ont été créées d’elle, à partir de 1928, alors qu’elle avait 2 ans.

« Une équipe des personnes les plus qualifiées, artistiques et passionnées du monde entier est impliquée dans la fabrication de la figurine de cire parfaite et l’attention portée aux détails est la clé », a déclaré M. Jarman.

« Les yeux sont peints à la main et chaque petit détail est dupliqué, notamment en utilisant de fins fils de soie rouge comme veines dans le blanc des yeux.

«Notre département de costumes travaille également avec certains des designers et stylistes les plus recherchés au monde pour s’assurer que nous obtenons le chiffre exact à 100 pour cent pour garantir que les fans l’adoreront.

« Nous avons même fait don de vêtements de la garde-robe personnelle de célébrités qu’elles ont déjà portées lors d’un événement. »