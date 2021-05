La figurine de collection Bad Batch Echo révélée par Hot Toys ⋆ .

]]>]]>

Sideshow et Hot Toys ont dévoilé l’ensemble de figurines Echo de la série Television Masterpiece de la série animée Disney + Star Wars: Le mauvais lot qui est disponible en pré-commande maintenant, au prix de 285 $; jetez un œil ici…

VOIR AUSSI: LEGO Star Wars: L’ensemble de la navette d’attaque Bad Batch révélé avant la sortie d’août

L’ancien ARC Trooper Echo a rejoint le Bad Batch vers la fin de la guerre des clones après son sauvetage de l’Union Techno. La connaissance d’Echo des tactiques et de la stratégie militaires appropriées fournit des informations précieuses, tandis que ses implants à bras de prise et cybernétiques lui donnent la capacité unique d’interagir avec les systèmes informatiques.

Pour célébrer les débuts de la série d’animation Star Wars Day et The Bad Batch, Sideshow et Hot Toys présentent la figurine Echo à la sixième échelle inspirée de Star Wars: The Bad Batch!

La figurine de collection très précise présente une reconstitution habilement conçue et finement détaillée de l’armure et du casque d’Echo, une sculpture de tête interchangeable avec une grande ressemblance, les pièces cybernétiques uniques du personnage, y compris une variété de bras droits mécaniques interchangeables, un sac à dos militaire, un blaster et une base d’affichage!

SUPPORT FLICKERING MYTH: Commandez via Sideshow Collectibles

“Star Wars: The Bad Batch” suit les clones d’élite et expérimentaux du Bad Batch (introduit pour la première fois dans “The Clone Wars”) alors qu’ils trouvent leur chemin dans une galaxie en évolution rapide au lendemain de la guerre des clones. Les membres de Bad Batch – une escouade unique de clones qui diffèrent génétiquement de leurs frères de l’armée des clones – possèdent chacun une compétence exceptionnelle et singulière qui en fait des soldats extraordinairement efficaces et un équipage formidable.

«Star Wars: The Bad Batch» est produit par Dave Filoni («The Mandalorian», «Star Wars: The Clone Wars»), Athena Portillo («Star Wars: The Clone Wars», «Star Wars Rebels»), Brad Rau («Star Wars Rebels», «Star Wars Resistance») et Jennifer Corbett («Star Wars Resistance», «NCIS») avec Carrie Beck («The Mandalorian», «Star Wars Rebels») en tant que co-producteur exécutif et Josh Rimes en tant que producteur («Star Wars Resistance»). Rau est également directeur superviseur avec Corbett en tant que rédacteur en chef.

]]>]]>