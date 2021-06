La figurine pour laquelle le cerceau du panier avec lequel Kobe jouait enfant a été vendu

La collecte d’objets vedettes est un marché qui déplace d’énormes sommes d’argent. Avec la mort de personnages célèbres, les objets personnels ou symboliques qui leur appartenaient sont considérablement revalorisés, et nombreux sont ceux qui sont prêts à débourser des sommes importantes pour pouvoir se les procurer.

Après la mort tragique de Kobe Bryant au début de l’année dernière, peu à peu, différentes ventes aux enchères de certaines choses liées à sa silhouette sont lancées. Et maintenant c’est venu à la lumière l’histoire de la jante du panier avec laquelle l’ancienne star des Los Angeles Lakers aurait fait ses premiers pas sur la route qui le mènera à l’Olympe des plus grands de l’histoire du basket.

Selon plusieurs médias américains, La bague a été retrouvée dans une maison de Pennsylvanie où Kobe avait vécu enfant. Le propriétaire de l’immeuble, dont l’identité n’a pas été divulguée, a voulu mettre la maison en vente et, lorsqu’il a trouvé un acheteur potentiel, lui a dit que il voulait recevoir un montant supplémentaire étant donné la relique qui se trouvait sur le terrain.

L’acheteur n’était pas intéressé à payer en trop, donc finalement, le propriétaire du bien le lui a vendu pour le prix convenu et a décidé de vendre aux enchères le panneau et le cerceau de son propre chef via le portail Heritage Auctions. Et ce week-end il a été vendu pour un montant non négligeable, compte tenu également de l’état quelque peu détérioré de l’objet : 37 000 $ (plus de 30 000 euros).

Kim Glynn

D’autre part, le responsable de la gestion, John Ramini, a informé TMZ que le portail prévoit de mettre aux enchères une autre série d’objets trouvés dans la maison dans laquelle l’ancien basketteur a passé son enfance et une partie de son adolescence. Entre eux, plusieurs balles qui correspondent à l’époque où Kobe était membre des rangs universitaires des Blue Devils (de l’Université Duke à Durham, Caroline du Nord), et une édition de Sports Ilustrated que Michael Jordan a dédié à la légende des Lakers.