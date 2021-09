La filiale d’Apple, Claris, annonce un nouveau partenariat pour améliorer la diversité technologique

La filiale d’Apple, Claris, a annoncé aujourd’hui un nouveau programme de formation des entrepreneurs, en partenariat avec EonXI. L’objectif du nouveau partenariat est d’améliorer la diversité technologique grâce à de nouvelles initiatives low code.

Dans un communiqué de presse, Claris a annoncé cette nouvelle initiative avec Venture Fund et Startup Studio, EonXI, pour combiner la « puissance du développement de logiciels low-code, de la formation commerciale, du mentorat et du réseautage communautaire avec un objectif unifié : étendre la diversité dans la technologie et les affaires. la possession.”

Le PDG de Claris, Brad Freitag, a déclaré dans un communiqué que la nécessité d’investir et d’accroître la diversité dans la technologie “n’a jamais été aussi grande”.

Le besoin d’investir et d’accroître la diversité dans la technologie en général, et dans les entrepreneurs noirs en particulier, n’a jamais été aussi grand. Dans le même temps, la croissance massive et la puissance énorme des technologies low-code représentent certaines des opportunités les plus importantes pour combler cet écart que nous avons vu depuis des générations. Ce partenariat avec EonXI affirme un engagement profond de la part des deux entreprises non seulement pour parler ou étudier ces problèmes, mais pour donner aux entrepreneurs noirs ce dont ils ont besoin pour réussir, à la fois en tant que propriétaires d’entreprise et développeurs de logiciels.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, EonXI Ventures est une société de capital-risque axée sur l’investissement dans des fondateurs innovants et des entreprises Web 3.0 perturbatrices. Le nouveau partenariat avec Claris permettra aux deux sociétés de travailler ensemble pour combler l’écart en matière de diversité technologique et de talents informatiques.

Le programme Low Code Accelerator d’EonXI et Claris fournira aux diplômés l’expertise opérationnelle et le mentorat pour former et développer une entreprise ainsi qu’une formation technique sur la plate-forme de développement low-code Claris. Le mentorat, à la fois commercial et technique, sera assuré par un vaste réseau de partenaires du programme, dont Cris Ippolite, développeur Claris depuis 25 ans et président d’iSolutions, ainsi que Cathy House, professeure adjointe en entrepreneuriat depuis 15 ans dans le programme Executive MBA. à l’Université Howard.

Le programme Low Code Accelerator accepte les candidatures pour la première classe du programme. Les candidatures doivent être envoyées avant le 15 octobre 2021 et les personnes souhaitant en savoir plus sur le programme peuvent visiter le site Web de Claris.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :