La filiale de Deutsche Telekom soutient l’écosystème Blockchain de Polkadot

T-Systems MMS, une filiale de Deutsche Telekom, utilisera son infrastructure pour participer au réseau de blockchain publique de Polkadot (DOT / USD) en tant que validateur, a rapporté Market Screener. De plus, T-Systems MMS a acquis des jetons DOT et aide à maintenir l’interopérabilité entre les réseaux de blockchain décentralisés. DOT est la neuvième plus grande crypto-monnaie au monde en termes de capitalisation boursière.

Résoudre les problèmes de manque d’interopérabilité

Polkadot a du mal à remédier au manque d’interopérabilité entre les blockchains. Ce sont généralement des silos de données. La chaîne centrale de Polkadot, sa chaîne relais, y parvient en coordonnant les interactions entre les parachutes, qui sont des réseaux différents mais parallèles. T Systems MMS prend en charge l’échange sécurisé et fiable de messages entre blockchains indépendantes en participant au réseau Polkadot en tant que validateur.

Open Telekom utilisé pour protéger l’infrastructure

Deutsche Telekom utilisera Open Telekom Cloud pour assurer le fonctionnement sécurisé de l’infrastructure. Open Telekom Cloud répond aux exigences légales strictes en matière de sécurité et de conformité en Europe. L’autonomie de l’Open Telekom Cloud facilite la résilience du réseau blockchain en soutenant la décentralisation de la blockchain.

Le Dr Andreas Dittrich, responsable du Center for Blockchain Solutions chez T-Systems MMS, a déclaré :

Comme Deutsche Telekom, nous avons toujours soutenu la collaboration des personnes et des entreprises, désormais également avec des technologies décentralisées. Polkadot est un réseau hétérogène multi-chaînes qui permet à plusieurs chaînes de blocs de caractéristiques différentes de mener des communications interchaînes arbitraires sous une sécurité partagée. Nous croyons pleinement en cette vision future d’un monde connecté.

La filiale post Deutsche Telekom qui soutient l’écosystème blockchain de Polkadot est apparue en premier sur Invezz.