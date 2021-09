FTX

La filiale de FTX basée aux Bahamas devient une entité enregistrée

AnTy20 septembre 2021

FTX Digital Markets, la filiale bahamienne de la plate-forme de dérivés cryptographiques à croissance rapide FTX, a annoncé lundi qu’elle était désormais une entité réglementée.

La plate-forme basée aux Bahamas a été enregistrée par la Securities Commission en tant qu’entreprise d’actifs numériques en vertu du Digital Asset Registered Exchanges Bill ou de la «DARE Act». Cette loi, qui établit un cadre réglementaire complet pour les activités liées aux actifs numériques, permettra à l’échange de se développer de manière conforme. Sam Bankman-Fried, PDG et fondateur de FTX a déclaré :

“Nous nous engageons à maintenir une relation de travail étroite avec les régulateurs locaux afin qu’ensemble nous puissions naviguer dans la mise en place d’un cadre réglementaire complet pour aider à promouvoir la croissance de cette classe d’actifs naissante.”

Ryan Salame, ancien responsable de l’OTC chez Alameda Research, a été nommé PDG de la plateforme, qui aura son siège à Nassau, aux Bahamas. Il recrutera localement des postes clés dans les domaines de la finance, du marketing et du développement de logiciels.

Bankman-Fried a tweeté à propos de l’annonce affirmant que le cadre réglementaire complet des Bahamas est “essentiel pour garantir que l’industrie de la cryptographie est sûre, robuste et en croissance”.

