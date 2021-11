La filiale de musique du centre-ville FUGA et le groupe Beggars dévoilent un partenariat

FUGA de Downtown Music a officiellement signé «un accord de services de plate-forme de livraison mondiale» avec Beggars Group, qui exploite les labels indépendants 4AD, XL Recordings, Young Recordings, Matador et Rough Trade Records.

Le distributeur FUGA basé à Amsterdam et le groupe Beggars basé à Londres ont dévoilé leur accord aujourd’hui, via un communiqué officiel qui a été envoyé par e-mail à DMN. Dans le cadre de l’accord nouvellement signé, FUGA est prêt à « desservir tous les partenaires DSP mondiaux de Beggars avec l’ensemble du catalogue du groupe et les nouvelles versions des cinq labels », selon le message d’annonce concernant l’accord qui vient d’être finalisé entre les sociétés.

Et Beggars Group – qui a enregistré une augmentation de son bénéfice d’exploitation en 2020 malgré une réduction de 20 % des nouvelles versions par rapport à 2019 – bénéficiera d’une « croissance continue de son activité numérique leader du secteur » grâce au contrat, poursuit le texte. De plus, les parties concernées « ont déjà achevé la migration sans heurt du catalogue considérable de Beggars », la division londonienne de FUGA ayant « doublé de taille » au cours de l’année dernière.

« À la suite » de cette expansion, FUGA a nommé Liz Northeast, vétéran de The Orchard et AWAL, au poste de directrice générale du Royaume-Uni. Dans ce rôle, Northeast « dirigera l’équipe londonienne de FUGA, supervisant les clients britanniques existants et les relations avec les partenaires, y compris Beggars Group, ainsi que tout nouveau développement commercial pour la région », a indiqué le distributeur de 15 ans.

Adressant le pacte « transformationnel » dans un communiqué, le PDG de FUGA (et ancien supérieur de Sony Music) Pieter van Rijn a déclaré en partie : « En tant que l’un des groupes de labels les plus influents au Royaume-Uni et dans le monde de la musique indépendante, Beggars Group est un un ajout incroyablement excitant à nos clients internationaux, FUGA étant désormais une voie de commercialisation pour une partie importante des nouvelles versions dans le monde.

Simon Wheeler, directeur de la stratégie commerciale mondiale de Beggars Group, a ajouté dans une déclaration personnelle : « Le logiciel de pointe de FUGA et une impressionnante expérience de travail avec le secteur de la musique indépendante en font un partenaire de livraison idéal pour nous. Leur chaîne d’approvisionnement de premier ordre nous permettra de garder un contrôle total sur nos droits et notre catalogue tout en servant nos partenaires numériques dans le monde entier et en suivant les développements nombreux et variés sur le marché numérique moderne.

Downtown Music – qui a vendu son catalogue de plus de 145 000 pistes en avril et a apporté plusieurs changements au niveau de la direction en août – a acheté FUGA en janvier 2020, en particulier via AVL Digital Group. De plus, Downtown, dont le siège est à New York, a acquis ce dernier (lui-même propriétaire de CD Baby, AdRev, Soundrop et autres) fin mars 2019.

En septembre, FUGA a déclaré qu’il était devenu le premier distributeur B2B à automatiser la livraison de chansons audio spatiales à Apple Music, et Spotify a vendu à la fin du mois dernier les deux tiers de sa participation dans DistroKid.