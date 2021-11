La filiale de RIL s’apprête à acquérir une franchise dans la Ligue T20 des EAU

, l’investissement de RIL dans l’UAE T20 League démontre la confiance du secteur des entreprises dans la vision et la capacité des EAU à organiser un événement de cricket de classe mondiale.

Reliance Industries Limited, par l’intermédiaire de sa filiale Reliance Strategic Business Ventures Ltd (RSBVL), acquerra les droits de propriété et d’exploitation d’une nouvelle équipe de cricket en franchise dans la prochaine UAE T20 League de l’Emirates Cricket Board. Cette décision marque la première expansion majeure de la société à l’étranger des opérations de cricket de Reliance Industries dans les ligues de cricket mondiales basées sur des franchises. Avec cette acquisition, le secteur du cricket comprendra désormais deux clubs de cricket en plus de leurs autres initiatives liées au cricket, notamment le parrainage, le conseil, la diffusion et la gestion des talents.

Akash Ambani, propriétaire de Mumbai Indians, estime que la Ligue T20 des EAU présente une opportunité unique de s’appuyer sur les partenariats mondiaux existants et de profiter de la croissance du cricket aux EAU. « Avec une grande fierté et joie, nous emmenons notre marque de cricket intrépide des Indiens de Mumbai dans une nouvelle géographie. J’ai hâte de renforcer et d’étendre davantage notre fanbase mondiale, et d’avoir un engagement plus long avec eux à travers cette nouvelle ligue. Alors que les Indiens de Mumbai continueront de rester au cœur de nos opérations de cricket, la popularité des ligues mondiales T20 et l’attractivité du marché des Émirats arabes unis nous offrent une opportunité unique de libérer davantage la valeur de notre expertise en gestion sportive », Nita Ambani, co -propriétaire, les Indiens de Mumbai, a déclaré.

Pour Khalid Al Zarooni, président de la UAE T20 League et vice-président de la BCE, l’investissement de RIL dans la UAE T20 League démontre la confiance du secteur des entreprises dans la vision et la capacité des Émirats arabes unis à organiser un événement de cricket de classe mondiale. «Nous visons à transformer le cricket aux Émirats arabes unis grâce à la Ligue T20 des Émirats arabes unis. Notre plan plus large comprend l’expansion du cricket grâce à divers programmes de développement menés aux EAU par les franchisés de la Ligue, y compris la chasse aux talents, l’entraînement et la formation par certains des meilleurs du secteur. RIL a un héritage avec une expérience avérée dans la création de l’équipe la plus performante du cricket en franchise », a-t-il ajouté.

La Ligue T20 des EAU sanctionnée par Emirates Cricket Board se tiendra chaque année. Pendant les premières années, la Ligue mettra en vedette six équipes franchisées qui s’affronteront dans un événement de 34 matchs. La Ligue impliquera certains des plus grands noms du cricket mondial et fournira une plate-forme et une exposition aux jeunes joueurs de cricket à venir.

