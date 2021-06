La filiale de Tencent, TiMi, ouvre un studio de jeu dans la région de Seattle dirigé par Halo, les vétérans de Battlefield

Tel’Annas, l’un des héros jouables de l’Arène de la vaillance de TiMi Studios. (image Timi/Tencent)

L’un des plus grands développeurs de jeux mobiles en Chine a ouvert un bureau dans la région de Seattle.

La filiale de Tencent, TiMi Studio Group, a annoncé jeudi avoir fondé un studio satellite à Bellevue, Washington, dirigé par les vétérans de l’industrie du jeu Scott Warner (concepteur principal sur Halo 4 et Mercenaries 2: World in Flames) et Rosi Zagorcheva (directrice principale sur Star Wars : Battlefront, Battlefield 4 et Battlefield V). GamesBeat a d’abord rapporté la nouvelle.

Le nouveau studio, TiMi Seattle, a pour objectif déclaré de “créer un nouveau jeu FPS de service en direct de calibre AAA” (c’est-à-dire Call of Duty, CounterStrike) pour le marché des PC et des consoles. Son équipe s’est déjà étendue à 25 employés et recrute activement davantage dans la région de Seattle et de Los Angeles.

« Rejoindre TiMi nous a donné l’occasion de créer quelque chose de nouveau et d’excitant à l’échelle d’un blockbuster et nous recrutons des développeurs talentueux pour nous rejoindre », a déclaré Warner, le directeur créatif du studio, dans une déclaration à .. « J’ai travaillé dans la région de Seattle pendant une grande partie de ma carrière et TiMi a convenu avec moi que ce serait une excellente occasion de constituer une équipe talentueuse capable de créer de nouveaux jeux AAA. Nous sommes encore en train de finaliser l’emplacement de nos bureaux, mais ce sera au centre-ville de Bellevue.

Nous sommes prêts à faire vibrer Seattle (et LA) ! ???? Joueurs sur console et ???? PC – soyez prêts à nous rejoindre dans notre nouveau et passionnant voyage pour créer un nouveau jeu FPS de service en direct de calibre AAA ! En savoir plus sur notre nouvelle équipe sur @gamesbeat ici : https://t.co/lUl08Fdrzl – Groupe TiMi Studio (@timistudios) 23 juin 2021

Le studio de TiMi à Seattle est son deuxième emplacement en Amérique du Nord, après un bureau à Los Angeles qu’il a ouvert en mai 2020.

Bien que de nombreux Américains n’en aient peut-être pas entendu parler, TiMi Studios est l’un des développeurs de jeux les plus performants en Chine. TiMi, fondée en 2008 à Shenzhen sous le nom de Jade Studio, est une filiale du célèbre conglomérat chinois Tencent.

Le titre principal de TiMi est sans doute Honor of Kings, un MOBA joueur contre joueur pour appareils mobiles, qui a annoncé en novembre avoir dépassé les 100 millions d’utilisateurs actifs quotidiens. Il y a apparemment plus de gens qui jouent à Honor of Kings un jour donné cette année qu’il n’y a de personnes vivant au Vietnam.

En dehors de la Chine, une édition révisée de HoK est publiée par Tencent Games pour iOS et Android sous le nom Arena of Valor. Il présente notamment plusieurs personnages croisés de DC Comics, notamment Superman, Batman, Wonder Woman et Flash.

Les autres succès de TiMi incluent Call of Duty: Mobile, Pokémon UNITE et Speed ​​Drifters. Apparemment, tout cela s’est ajouté à TiMi gagnant 10 milliards de dollars de revenus en 2020. À titre de comparaison, Activision Blizzard, l’éditeur américain derrière la franchise principale Call of Duty, qui présente de manière fiable au moins l’un des jeux les plus vendus dans un année, a affiché des revenus de 8,09 milliards de dollars pour 2020.

En tant que tel, le bureau nord-américain de TiMi a clairement le soutien financier nécessaire pour créer n’importe quel type de jeu, ce qui pourrait à son tour poser un défi aux grands jeux en direct comme CoD, Fortnite et le prochain Halo Infinite. Comme il s’agit d’un jeu explicitement AAA, cependant, il est prudent de supposer que TiMi Seattle n’aura rien à montrer en public pendant au moins les deux prochaines années. L’industrie du jeu vidéo utilise « AAA », un terme emprunté au baseball, pour désigner les jeux à gros budget réalisés avec de grandes équipes, ce qui se traduit généralement par un calendrier de développement de plusieurs années.

TiMi a également annoncé en avril qu’il avait conclu un partenariat stratégique avec Xbox Game Studios, bien que les détails de cet accord restent flous.