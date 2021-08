La fille adolescente d’Eminem n’est pas binaire

La fille d’Eminem, Whitney Scott, est apparue comme non binaire dans une récente vidéo TikTok, révélant qu’elle avait changé son nom en Stevie. La jeune femme de 19 ans s’était déjà révélée bisexuelle en 2017. Stevie est la fille biologique de l’ex-femme d’Eminem, Kim Scott, et de feu Eric Hartter. Eminem a adopté Stevie en 2005 avant que lui et Scott ne divorcent en 2006. Eminem et Scott sont également les parents de Hailie Jade Mathers, 28 ans. Le rappeur a également adopté Alaina, 28 ans, la fille de la défunte sœur jumelle de Scott, Dawn.

Plus tôt cette semaine, Stevie a partagé une vidéo sur TikTok qui s’est montrée au fil des ans. “Regardez-moi devenir plus à l’aise avec moi-même”, a écrit Stevie. Comme des images de Stevie au fil des ans sont montrées dans le clip, elles ont également montré des pronoms changeants sous leur nom. Dans la dernière photo, Stevie a écrit que “tous” les pronoms fonctionneront pour eux.

@st0nedc0w grandir et changer pour toujours <3 ##greenscreen ##genderfluid ##bi ##life son original – THXOC

Stevie a obtenu le soutien de bon nombre de ses abonnés sur TikTok. “S’il vous plaît, ignorez les ennemis dans ces commentaires, Stevie, vous êtes un être humain merveilleux”, a écrit une personne. “J’adore ça, je suis content pour toi”, a ajouté un autre. Un fan a demandé à Stevie pourquoi ils avaient choisi ce nom. “J’ai passé beaucoup de temps à essayer de choisir un nom avec lequel je me sentais à l’aise et le prénom avec lequel je me sentais à l’aise est Stevie”, ont-ils répondu.

Stevie semble avoir le soutien total de leur famille car ils ont utilisé leur nouveau nom dans la récente nécrologie de la mère de Scott, Kathleen Sluck, rapporte The Sun. “Kathleen était une maman exceptionnelle pour ses deux filles; Kim et Dawn; et était ravie de devenir la grand-mère de ses petits-enfants; Alaina, Adam, Hailie, Stevie, PJ et Parker”, lit-on dans la notice nécrologique. Sluck est décédé le 23 juillet à l’âge de 65 ans.

Après la publication de la nécrologie, Stevie a publié une vidéo TikTok recréant une conversation qu’ils ont eue avec quelqu’un qui leur a dit qu’Eminem n’était pas leur vrai père. Elle s’est ensuite tournée pour suggérer qu’Eminem leur dise qu’il est leur père. “On m’envoie un article sur la mort de mon père biologique et on le montre à ma grand-mère”, ont-ils écrit. Stevie a ensuite suggéré que leur grand-mère leur ait dit: “Je suis désolé qu’ils ne vous parlent pas de lui.”

Plus tôt cette semaine, TMZ a rapporté que Scott avait été hospitalisé après une tentative de suicide signalée. Des sources policières ont déclaré au site que la police et les ambulanciers avaient répondu à un rapport d’une personne suicidaire au domicile de Scott au Michigan le 30 juillet, quelques jours seulement après la mort de Sluck. Lorsque les députés sont arrivés, Scott aurait été combatif avec les députés et les ambulanciers n’ont pas pu vérifier ses signes vitaux. Elle se serait coupée, car “plusieurs petites lacérations” ont été vues à l’arrière de sa jambe et du sang était sur le sol, ont déclaré des sources à TMZ. Scott a été transporté d’urgence à l’hôpital pour des évaluations médicales et psychologiques. Elle a ensuite été libérée de l’hôpital, mais on ne sait pas si elle est toujours soignée pour des blessures.