La fille au ballon déchiquetée de Banksy est vendue aux enchères pour une « pièce légendaire » de 18,6 millions de livres sterling | Royaume-Uni | Nouvelles

La peinture partiellement déchiquetée de Banksy s’est vendue pour un record de 18 582 000 £ lors d’une récente vente aux enchères après avoir fait la une des journaux en 2018. L’œuvre intitulée Love Is In The Bin a été vendue à Londres par la maison d’enchères Sotheby’s à un prix record pour l’artiste de rue.

L’œuvre a dépassé son prix de vente estimé d’environ 4 millions de livres sterling et 6 millions de livres sterling.

La peinture, précédemment appelée Girl With Balloon, a fait la une des journaux en 2018 lorsqu’elle s’est autodétruite.

L’art montre un petit enfant tendant la main vers un ballon en forme de cœur et il est apparu pour la première fois sous forme de peinture murale en 2002 à Londres South Bank.

Cependant, Banksy a détruit la fille au ballon, après qu’elle ait été vendue aux enchères.

Le tableau était accompagné des mots « il y a toujours de l’espoir » écrit juste derrière la jeune fille.

L’œuvre a été déchiquetée après que l’enchère gagnante de plus d’un million de livres sterling ait été faite et acceptée lors de la vente aux enchères.

Le mystérieux Banksy a posté une photo de l’œuvre d’art détruite sur son compte Instagram avec la légende « allant, partant, parti ».

Alex Branczik, président de l’art moderne et contemporain chez Sotheby’s Asia, a déclaré : « Cela fait presque trois ans jour pour jour que l’un des moments les plus ingénieux de l’art de la performance de ce siècle est entré dans l’histoire des enchères.

LIRE LA SUITE : Qui est Banksy ? Comment Banksy reste-t-il anonyme et est-ce Neil Buchanan ?

Banksy affiche son art sur des surfaces visibles publiquement telles que des murs et des accessoires physiques auto-construits.

Il ne vend plus de photographies ou de reproductions de ses graffitis de rue, mais ses installations publiques sont régulièrement revendues.