La fille d’Alec Baldwin, Ireland, continue de soutenir la star de « Rust »: « Je connais mon père, vous ne le savez tout simplement pas »

Alec Baldwin a un fervent partisan dans sa fille Ireland.

L’acteur de 63 ans a fait la une des journaux pendant des jours depuis qu’il a déchargé une arme à feu – on lui a dit qu’elle était froide ou « déchargée » – sur le tournage de son prochain film « Rust », entraînant la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins .

Une enquête a été ouverte sur l’incident du Nouveau-Mexique, mais aucune accusation n’a encore été déposée. Le réalisateur Joel Souza a également été blessé mais est depuis sorti de l’hôpital.

Peu de temps après le tournage de jeudi, Ireland, 26 ans, s’est rendue sur Instagram pour partager ses meilleurs vœux à Souza, les proches de Hutchins et a noté qu’elle « souhaitait pouvoir serrer mon père très fort dans mes bras aujourd’hui ».

LA FILLE D’ALEC BALDWIN IRLANDE PARLE APRÈS APRÈS QU’UN PAPA A TUE ACCIDENTELLEMENT ET A TUÉ UNE FEMME DANS UN INCIDENT DE PISTOLET

Ireland Baldwin a de nouveau exprimé son soutien à son père Alec Baldwin après avoir déchargé une arme à feu – on lui a dit qu’elle était froide ou « déchargée » – sur le tournage du film « Rust ». (Photo de Rachel Luna/WireImage)

Mercredi, elle a continué à soutenir son vieil homme, se rendant sur Instagram pour féliciter un fan d’avoir partagé un souvenir positif de son père au milieu de l’enquête en cours.

« Parmi certains des commentaires, e-mails, SMS et messages vocaux les plus odieux et menaçants que j’ai reçus … ce beau commentaire est le seul », a écrit le mannequin à côté d’une capture d’écran du commentaire de soutien d’un fan sur un article précédent.

LA RESPONSABILITÉ PÉNALE D’ALEC BALDWIN DANS LE TOURNAGE D’UN FILM « RUST » « N’A PAS ÉTÉ EXCLUE », SUGGESTION D’UN EXPERT JURIDIQUE

L’Irlande a ajouté: « Je connais mon père, vous ne le savez tout simplement pas. Je t’aime, papa. »

Baldwin répétait une scène pour le film lorsque l’arme à feu a été déchargée et qu’un projectile a frappé et finalement tué la directrice de la photographie Halyna Hutchins. (AP Photo/Jae C. Hong | Photo de Fred Hayes/. pour SAGindie)

Dans leur commentaire repartagé par l’Irlande, le fan a rappelé avoir travaillé sur le film « Thomas and the Magic Railroad », qui a vu Baldwin jouer le rôle de M. Conductor dans un film sur le personnage populaire pour enfants Thomas the Tank Engine.

« Je m’étais occupé de taper des pilotes de célébrités assez maladroits à mon époque, mais PAS vos pères », ont-ils écrit. Les cavaliers sont des demandes qu’un artiste fait comme critères de performance.

TIR « À LA ROUILLE » D’ALEC BALDWIN : « COUPER LES COINS » SUR LA SÉCURITÉ DES ARMES EST « UNE RECETTE POUR UNE CATASTROPHE », DIT UN EXPERT

« Il voulait seulement s’assurer qu’il avait du lait et des céréales dans sa chambre d’hôtel pour la visite de sa fille », a poursuivi le commentateur. « C’était ça. C’était tout le cavalier. Je m’en souviendrai toujours. »

Alec Baldwin s’est vu remettre l’arme à feu par le directeur adjoint Dave Halls, qui pensait qu’il n’y avait pas de munitions chargées. (IMDb/.)

Le film a été tourné pendant plusieurs mois en 1999, juste avant que l’Irlande n’ait quatre ans. À l’époque, Baldwin était marié à la mère d’Irlande, Kim Basinger.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La question de savoir qui est à blâmer pour la fusillade a flotté depuis que l’arme à feu a été déchargée jeudi. Les accusations n’ont pas encore été déposées, bien que certains pensent que l’acteur lui-même pourrait faire face à un litige.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT