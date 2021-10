La fille d’Alec Baldwin, Ireland, critique la prise de vue de Candace Owens sur le tournage de « Rust »

La fille d’Alec Baldwin, Ireland Baldwin, s’est prononcée contre « la haine, la colère et les combats perpétués » qui ont suivi le commentaire entourant le tournage accidentel sur le tournage du film de son père Rust, qui a fait la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessé le réalisateur Joel Souza. Le mannequin de 26 ans a qualifié lundi la commentatrice politique conservatrice Candace Owens de la « détestation » de la fusillade mortelle, qu’Owens a qualifiée de « justice poétique » dans un tweet supprimé depuis.

L’Irlande a critiqué les remarques d’Owens dans un article partagé sur son histoire Instagram. Ireland a tagué Owens dans le message alors qu’elle l’appelait « l’être humain le plus dégoûtant, haineux et cancéreux que j’aie jamais rencontré ». L’Irlande a ajouté qu’indépendamment des « opinions erronées d’Owen la plupart du temps, le fait que vous manqueriez de respect à la vie d’une femme qui a été accidentellement et tragiquement tuée… Honte à vous ». Elle a ajouté dans un article séparé qu’elle avait « honte de [breathe] le même air que cette femme. »

Ses mots forts sont venus après qu’Owens ait réagi à la tragédie dans un tweet qui disait: « Alec Baldwin a passé quatre ans à peindre Donald Trump et ses partisans comme des meurtriers diaboliques. Ce qui est arrivé à Alec serait un exemple de justice poétique si ce n’était t pour les personnes innocentes qui ont été assassinées par lui. Priez pour leurs familles. Tellement triste. » Dans un tweet de suivi, Owens a noté: « Corrigera ce dernier tweet pour dire qu’Alec Baldwin * a tué * quelqu’un – pas assassiné quelqu’un, car le meurtre a une définition juridique différente. »

Alors qu’Owens a depuis supprimé le tweet, Ireland en a partagé une capture d’écran dans son histoire Instagram, partageant que les tweets d’Owens « le manque d’informations et l’ignorance font du mal aux gens ». L’Irlande a encouragé toute personne suivant le modèle à « appuyer sur ce bouton de désabonnement si vous essayez de diffamer mon père et de tweeter des déclarations aussi horribles sur cette situation tragique. Cela me brise le cœur que les gens soient si haineusement ignorants … »

Peu de temps après, Owens a répondu aux messages d’Irlande, écrivant sur sa propre histoire Instagram que l’Irlande était « dans mes DM parce que je ne me sens pas mal pour son père psychopathe ». Elle a dit: « Sentez-vous mal pour la victime, pas pour Alec », qui, selon elle, « a toujours été un prédateur à Hollywood qui a reçu un laissez-passer ». Après un certain temps, Ireland et Owens semblaient avoir réglé les choses de manière civile, l’Irlande revenant plus tard sur le site de médias sociaux pour partager que « avoir une vraie conversation peut aller très loin ». Elle a également partagé une capture d’écran de leur conversation DM, dans laquelle Ireland a remercié Owens pour « avoir pris le temps d’avoir une vraie conversation ».

Aucune accusation n’a été déposée concernant la fusillade accidentelle pour le moment. Le département du shérif de Santa Fe poursuit son enquête sur l’incident et a récemment obtenu un mandat de perquisition pour saisir toutes les images des caméras de cet incident. L’équipe de production de Rust a confirmé dans un e-mail qu’elle continuait de coopérer à l’enquête. La production du film a été interrompue « au moins jusqu’à ce que les enquêtes soient terminées ».