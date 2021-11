La fille d’Alec Baldwin, Ireland, reçoit un contrecoup pour avoir porté un costume d’Halloween sanglant

La fille d’Alec Baldwin, Ireland Baldwin, est sérieusement critiquée pour son costume d’Halloween. La jeune femme de 26 ans a publié sur Instagram des photos d’elle vêtue comme une écolière ensanglantée, avec des éclaboussures de sang sur son corps et ses vêtements et des traces de sang coulant de ses yeux et de son nez. Compte tenu de la récente fusillade accidentelle de son père sur le tournage de Rust, les fans pensaient que ce costume violent était « sourd ».

Baldwin a posé pour trois photos dans son costume sanglant, dont deux avec le musicien Rac. Elle a également écrit une légende sur la façon dont elle est restée à la maison à Halloween pour célébrer seule plutôt que d’affronter les paparazzi qui la traquent en public. Certains adeptes ont déclaré que ce costume avait une connotation trop violente, en particulier 10 jours seulement après que son père a tiré avec un pistolet à hélice chargé de balles réelles, tuant la directrice de la photographie Halyna Hutchins et blessant le réalisateur Joel Souza.

« Et pas cette année ? » l’un des meilleurs commentaires sur Instagram lu. Il y en avait d’autres comme ça, ainsi que beaucoup défendant Baldwin et lui souhaitant bonne chance. Quant au modèle elle-même, elle a répondu à un commentateur avec une réponse cinglante.

« Je me sens détruit pour la famille d’Halyna qui doit passer les vacances sans elle », peut-on lire en partie. « Je ne peux rien faire personnellement pour changer la situation. Cela a affecté de nombreuses personnes de différentes manières et cela ne vous est peut-être pas tout à fait venu à l’esprit … étant quelqu’un qui ne pourrait pas être plus éloigné de cette situation. Cela a été difficile du temps pour ma famille, et j’ai décidé de me déguiser et de célébrer Halloween. Bonne fête. »

Pourtant, de nombreux commentateurs ont continué à harceler Baldwin, à la fois dans ses propres sections de commentaires et ailleurs sur les réseaux sociaux. Voici un aperçu des commentaires sur son costume.

Mauvais goût

C’est bien au-delà du mauvais goût.

C’est bien plus que dégoûtant.

Une femme est décédée. Une belle femme innocente et non armée a été tuée.

Je ne peux pas. – ❌Le Quipper🇺🇸👍❤⚘ (@quippingalong) 3 novembre 2021

Les commentateurs qui n’aimaient déjà pas Alec Baldwin avaient tendance à critiquer Ireland Baldwin pour cette histoire une fois qu’elle a quitté le domaine de ses propres commentaires Instagram.

Négligent

Les célébrités riches ne se soucient pas des autres. – 6974searchlight (@6974searchlight) 2 novembre 2021

Ok utilisateur de Twitter au hasard – Le démoniste Whorelock (@OzzyWhorelock) 2 novembre 2021

Beaucoup de gens pensaient que le costume était un signe d’insouciance et que Baldwin n’avait probablement pas réfléchi à la façon dont il serait inévitablement lié à la récente tragédie. Un internaute a même posté un lien laissant entendre que ce costume était un signe de sociopathie.

Pas de sang

C’est plus que suffisant maintenant. D’abord le terrible accident et maintenant une version tout à fait horrible d’Halloween. Les citrouilles, les fantômes et les vampires sont plus que suffisants. – Jennifer.f (@JenniferJAF) 1er novembre 2021

Les commentateurs ont également souligné de nombreuses façons dont Baldwin aurait pu participer à l’esthétique d’Halloween sans faire référence au sang ou à la violence.

Sans rapport

#CancelCulture a juste besoin de laisser la fille d’Alec Baldwin tranquille, alors et si elle portait une écolière sexy avec un flot de sang de costume coulant le long de son œil gauche et de sa narine ? C’est le choix d’Ireland Baldwin, qui n’a rien à voir avec la fusillade accidentelle de RUST. https://t.co/r7IalPfrfj – Vraie conversation avec Ricky Paquiot (@RealTalkWRicky) 1er novembre 2021

D’un autre côté, beaucoup de gens pensaient qu’il s’agissait d’une réaction excessive et que Baldwin n’avait aucune obligation de considérer comment chaque action qu’elle prendrait serait liée à la tragédie. Ils ont remarqué à quel point son lien avec la fusillade était tangentiel.

Victime

Est-ce qu’elle faisait du cosplay en tant que victime de la fusillade de son père ? https://t.co/BfX00TRMNZ – Islingtongirl (@Erinisaplace) 2 novembre 2021

Je pourrais voir cela comme offensant si elle s’habillait en victime. – Worm Rider 🔞 (@SandWor66688694) 2 novembre 2021

En voyant les gros titres sur le costume, certains lecteurs ont d’abord supposé que Baldwin s’était déguisée en Halyna Hutchins elle-même et ont été confus de découvrir qu’elle s’était simplement habillée en écolière sanglante.

Atteindre

pic.twitter.com/VVNXEpel34 – Alice Smithee (@ASm1thee) 3 novembre 2021

Beaucoup ont proclamé que toute l’histoire était « une portée », affirmant que les commentateurs indignés et ceux qui ont diffusé l’histoire à une sphère plus large faisaient une montagne d’une taupinière.

La culpabilité

Je veux dire, ce n’est même pas le péché de son père, c’était un putain d’accident. 🤷‍♀️ – Tom Newman (@TomD1abloNewman) 3 novembre 2021

Enfin, la conversation sur le costume de Baldwin a finalement abouti à des débats sur la question de savoir si Alec Baldwin était coupable de cette fusillade ou si cela devait être entièrement attribué à un accident.

