La fille d’Alec Baldwin, Ireland, s’exprime après un accident mortel avec une arme à feu sur le tournage de « Rust »

Alec Baldwin a le soutien de sa fille Ireland Baldwin derrière lui à la suite d’un incident mortel sur le tournage de son film Rust. Jeudi, l’acteur a déchargé une arme à feu sur le plateau, ce qui a entraîné la mort de la directrice de la photographie Halyna Hutchins et la blessure du réalisateur Joel Souza. Vendredi, la fille de 25 ans de Baldwin s’est rendue sur Instagram Story pour envoyer son « amour et son soutien » à la famille de Hutchins et des « pensées curatives » à Souza.

Quant à son père, Ireland a écrit: « Et j’aimerais pouvoir serrer mon père très fort dans mes bras aujourd’hui. » Alec, qui produit également le film basé au Nouveau-Mexique, a publié une déclaration sur Twitter vendredi après avoir été interrogé par la police, affirmant qu’il n’y avait « pas de mots » pour exprimer le « choc et la tristesse concernant l’accident tragique qui a coûté la vie à Halyna Hutchins , une épouse, une mère et une collègue profondément admirée. »

(Photo : Irlande Baldwin)

« Je coopère pleinement à l’enquête policière pour expliquer comment cette tragédie s’est produite et je suis en contact avec son mari, lui offrant mon soutien ainsi qu’à sa famille », a-t-il poursuivi. « Mon cœur est brisé pour son mari, leur fils et tous ceux qui ont connu et aimé Halyna. »

Le frère d’Alec, Stephen Baldwin, a également publié une déclaration sur les réseaux sociaux, écrivant sur Instagram peu de temps après l’incident, « Je vous demande vos prières ce soir. Amis, on ne peut pas dire grand-chose d’autre que de prier pour toutes les personnes impliquées à la suite de ce tragique accident . Merci. »

Vendredi matin, la co-star d’Alec Rust, Frances Fisher, a tweeté que Souza était sortie de l’hôpital, partageant également un hommage émouvant à Hutchins. « Repose au paradis Chère Halyna – J’ai adoré te regarder travailler : ta concentration intense et ta maîtrise vibrante de la pièce », a-t-elle commencé son message. « Je vous ai demandé de vous tenir à côté de moi sur notre photo #IAsolidarity #RUST Cast&Crew parce que je voulais m’assurer que vous étiez au premier plan, vu qu’il y a si peu de directeurs de la photographie non masculins. Il y a une ligne de #Unforgiven qui peut-être qu’un jour j’aurai le courage de mettre ici. Cela résume à peu près tout. En attendant, mes prières sont avec votre famille et avec tous ceux qui vous aiment et vous manquent. «

Jeudi, le département du shérif de Santa Fe a déclaré que ce qui s’était exactement passé sur le plateau faisait toujours l’objet d’une enquête. Personne n’a été arrêté ou inculpé en lien avec l’incident pour le moment.