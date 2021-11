La fille d’Alicia Machado ignorée Roberto Romano

Avec l’aimable autorisation de Youtube Alicia Machado avec sa mère et sa fille en quittant ‘La Casa de los Famosos’

La grande finale de la première saison de Telemundo Reality, ‘La Casa de Los Famosos’, où l’ancienne reine de beauté, actrice, femme d’affaires et présentatrice vénézuélienne, Alicia Machado, était la gagnante, n’était pas sans beaucoup d’émotions à la surface de la peau, controverse, drame et réunions spéciales où presque tous les participants de la réalité controversée ont été témoins de première main de la façon dont la belle Miss Univers 1996 a reçu la mallette convoitée avec 200 000,00 $, et ayant été nommée « la première gagnante » de » La Maison du Célèbre « .

Alicia Machado : Grande favorite depuis le début

La Vénézuélienne Alicia Machado n’est pas étrangère à la controverse. Après avoir été sacrée Miss Univers à seulement 19 ans, la femme a été une figure fixe dans la presse de l’émission où ses amours, ses réactions et même son poids ont fait l’objet de conversations.

Mais cela n’a pas diminué son talent. Parallèlement à la conversation qu’il génère, Machado a excellé dans le jeu d’acteur avec une participation importante au cinéma, au théâtre, à la télévision et même à la musique, devenant ainsi un visage reconnu et très apprécié des écrans espagnols.

Dans ‘La Casa de los Famosos’, Alicia Machado s’est distinguée par des vertus qu’elle a toujours entretenues ; naturel et fraîcheur, qui l’ont fait se produire semaine après semaine, gagnant le cœur du public qui a voté pour la sauver à plusieurs reprises.

La fille d’Alicia Machado a ignoré Roberto Romano à la fin de « La Casa de los Famosos »

Après le départ d’Alicia Machado de ‘La Casa de los Famosos’ avec la mallette en espèces de 200 000,00 après 12 semaines, en studio avec les présentateurs Hector Sandarti et Ximena Gallego, le reste des participants à l’émission de téléréalité l’attendaient , et sa mère et sa fille de 14 ans, Dinorah Valentina, qui est venue rencontrer Alicia, fusionnant dans un adorable câlin.

Il était frappant que la fille d’Alicia, d’une manière très polie, se soit approchée pour saluer chacune des personnes présentes, mais juste au moment où elle a atteint Roberto Romano, elle l’a ignoré. Sa mère, très spontanément, lui a demandé pourquoi elle n’avait pas salué le Mexicain, mais la jeune femme n’a fait que prendre un air sérieux et a carrément dit « non », et c’est ainsi que la conversation a continué pour laisser place à la suite de l’émission.

Les réactions de tous les fans n’ont pas attendu, indiquant que la fille de Machado est clair que Roberto, avec qui Alicia aurait eu une relation amoureuse à l’intérieur de la maison, ne serait pas l’homme qu’il lui faut : « Il le mérite pour être traître bien fait 👏👏👏👏 » a déclaré un adepte, tandis qu’un autre a applaudi la réaction de Dinorah : » Bravo Dinora !!! prends soin de ta Maman de cet opportuniste !!! Tu es belle comme ta maman ! ”.

D’autres ont indiqué que la petite fille n’avait qu’une réaction naturelle : « Ce n’est pas de la jalousie, si je vois le gars dire que les baisers de ma mère le dégoûtent, évidemment je ne me retourne même pas pour le voir tellement de vidéos de lui en train de parler à propos d’Alicia est logique que la fille agisse comme ça🤷🤷🤷🤷🤷 «

La vérité est qu’Alicia Machado vient de quitter la maison et qu’il reste encore beaucoup de tissu à couper. Mais en attendant…

Félicitations, gagnant!