La fille d’Angelina Jolie recrée son look aux Oscars 2014 à l’avant-première

Angelina Jolie prouve que son sens de la mode est en effet éternel.

La star de 46 ans a foulé le tapis rouge pour la première à Los Angeles de son prochain film Marvel Eternals le lundi 18 octobre. Elle était accompagnée de cinq des six enfants qu’elle partage avec son ex Brad Pitt: Maddox, vingt, Zahara, 16, Shiloh, des jumeaux de 15 et 13 ans Vivienne et Knox. Le fils de 17 ans de l’ancien couple, Pax, ne s’est pas présenté.

Le fait que Zahara portait apparemment la même robe Elie Saab Haute Couture qu’Angelina elle-même a bercé aux Oscars 2014 a ajouté de l’excitation à l’apparence des membres de la famille. La robe argentée métallisée à manches longues présentait un motif de perles en cascade.

De plus, la robe de Shiloh semblait rendre hommage à celle que sa mère portait en juillet. À l’époque, Angelina portait cette robe lors d’un événement en France pour le programme d’entrepreneuriat « Femmes pour les abeilles » soutenu par l’UNESCO, en plus de la marque française de maquillage et de parfum Guerlain.