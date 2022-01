La fille de 3 ans d’Hilary Duff sans siège auto alors qu’elle roulait avec un ami

Lire du contenu vidéo

Hilary DuffLa fille de sa fille avait l’air assez peu sûre d’elle lorsqu’elle roulait à l’arrière d’une voiture avec l’ancien costar de sa mère – ce qui alimente beaucoup de colère contre ce que beaucoup perçoivent comme une conduite dangereuse.

Trois ans Banques Bair a été présenté dans une vidéo publiée par l’actrice Molly Bernard, qui a déjà joué aux côtés de HD dans l’émission « Younger » il y a quelques années… et qui a apparemment eu l’enfant d’Hilary pour la journée pour une sorte de playdate.

Dès le départ, les fans ont remarqué un problème apparent – ​​Banks assise à l’arrière d’une voiture, sans aucun siège d’auto ni aucune retenue visible sur elle. Le harnais à 3 points est derrière elle dans la vidéo, mais cela, bien sûr, n’est destiné qu’aux enfants plus âgés et aux adultes.

La loi californienne pour les sièges d’auto est assez simple… tout enfant de moins de 2 ans doit être assis dans un siège d’auto – orienté vers l’arrière en plus – jusqu’à ce qu’il pèse 40 lb. ou plus, ou 40 pouces ou plus. Banks est 3, donc la partie orientée vers l’arrière ne s’appliquerait pas ici.

Cependant, elle a encore moins de 8 ans et n’est pas encore assez grande – donc, Banks devrait être dans un siège d’appoint ou un siège auto à positionnement de ceinture … et il n’y a pas une telle retenue dans la vidéo. Hilary attrape la flak en conséquence. Molly aussi – mais c’est surtout la mère des gens qui fait honte à Hilary d’avoir autorisé une pratique aussi dangereuse avec sa propre fille.

Heureusement, tout semble s’être bien passé, car Molly a publié d’autres photos de Banks de leur temps ensemble. Pourtant, certainement un appel au réveil pour la prochaine fois.